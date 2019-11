Fanno ormai parte integrante del più ampio concetto di arredamento

La casa è un’emanazione della nostra personalità, fatta a immagine e somiglianza di chi la vive ogni giorno e costantemente la riempie di attenzioni per renderla più bella e accogliente. C’è una nuova tendenza che cambia le carte in tavola e rivoluziona il modo di intendere le mura domestiche.

Che si trasformano in attacchi d’arte, tavolozze ‘parlanti’ che raccontano esperienze di vita ed elargiscono consigli (nel vero senso della parola) a chi viene in visita o a chi in quelle stanze risiede. Come? Attraverso l’iniezione di allegria e positività che gli stickers murali sono in grado di trasmettere con un solo sguardo.

Fanno ormai parte integrante del più ampio concetto di arredamento, grazie a piattaforme dedicate come quella di Tenstickers dove è possibile scegliere tra immagini adatte alla camera dei bambini, parole cult per animare il salotto oppure vere e proprie mini ricette da tenere sempre sott’occhio in cucina. Il portale sarà in grado di offrire un ventaglio ricco di servizi, a partire dalle basi ovvero dalla creazione di uno sticker partendo da un’immagine, da una foto o un disegno che potranno così finire per decorare l’ambiente preferito.

Se c’è uno spazio da decorare ma ancora le idee per farlo sfuggono, il portale mette anche a disposizione la consulenza di un grafico che – acquisite le necessarie informazioni – si occuperà di inviare una proposta per uno sticker personalizzato. E poi c’è il grande pianeta degli adesivi murali con frasi, da trasformare in piccoli grandi capolavori di stile: citazioni di poesie, canzoni ma anche slogan e proverbi. Pure i fumetti risultano amati, un respiro di spensieratezza. Non ci sono limiti alla fantasia e questo è uno dei segreti del successo di questo settore in crescente espansione.

Vantaggi e consigli per la scelta degli adesivi

La scelta del miglior adesivo dipende da alcuni fattori chiave, primo tra tutti la qualità dei materiali. Della quale Tenstickers fa una bandiera, dal momento che tutti i prodotti vengono realizzati con materiali di alta qualità pensati per una lunga durata e una grande resistenza.

Anche l’applicazione sul muro è un momento cruciale, ecco perché viene data la garanzia – seguendo le semplici istruzioni dedicate – di riuscire a evitare pieghe antiestetiche e brutte bolle d’aria. Quali sono i vantaggi? A differenza dei quadri non servono cornici, inoltre le dimensioni e le forme non hanno alcun limite: si va dal fotomurale, passando per scritte e aforismi fino a panorami tropicali o metropolitani.

Proprio i fotomurali meritano un approfondimento, con la loro capacità di trasportare altrove come fanno i rumori bianchi quando si va a letto stanchi. Sia con un affaccio speciale sulla propria città preferita che con uno spicchio di tropici con il mare e le palme. Oppure, perché no, con un effetto tridimensionale capace di regalare preziosi istanti di evasione dalla routine quotidiana spesso troppo grigia.

Questi fotomurali sono assolutamente in grado di ingannare l’occhio umano grazie a uno spiccato realismo, che crea profondità, stupore e una piacevole curiosità. Sorprendere gli amici, differenziarsi ed essere sempre un passo avanti alla noia può e deve diventare una missione quotidiana. Se poi consente anche di esplorare luoghi da sogno, stando comodamente seduti in salotto, tanto meglio.