Le novità

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri, martedì 27 giugno, un disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del Codice della strada, che prevede una serie di misure per contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Queste nuove norme mirano a garantire una maggiore sicurezza sulle strade e a prevenire incidenti correlati a comportamenti pericolosi.

Divieto di assumere alcolici per i conducenti già condannati

I conducenti già condannati per reati specifici saranno soggetti a un divieto assoluto di assumere alcolici. Questa misura rigida mira a impedire che coloro che hanno dimostrato di aver commesso reati correlati all’alcol continuino a mettere a rischio la sicurezza stradale. Il divieto di assumere alcolici si applicherà anche al di fuori delle situazioni di guida.

L’obbligo di installare l'”alcolock”

I conducenti già condannati saranno tenuti a installare un dispositivo chiamato “alcolock” sui loro veicoli. Questo dispositivo impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore allo zero. L'”alcolock” è già adottato in diversi Paesi dell’Unione Europea e si è dimostrato efficace nel prevenire la guida sotto l’effetto dell’alcol.

Guida sotto l’effetto di droghe

La legge prevede che sarà considerato un reato guidare dopo aver assunto droghe, indipendentemente dallo stato di alterazione psico-fisica del conducente. Sarà effettuato un test rapido per rilevare la presenza di droghe, e in caso di risultato positivo, la patente sarà immediatamente ritirata. Inoltre, sarà imposto un divieto di conseguire il titolo di guida per tre anni.

Norme sui monopattini

Le norme includono anche disposizioni riguardanti i monopattini. Sarà obbligatorio l’uso del casco, l’applicazione di una targa identificativa e l’assicurazione per i monopattini. Inoltre, i monopattini in condivisione saranno limitati alle aree consentite, al fine di regolare il loro utilizzo in modo sicuro e controllato.

Sanzioni per comportamenti pericolosi

Il disegno di legge prevede severe sanzioni per la sosta selvaggia, la guida in contromano su strade extraurbane particolarmente trafficate e pericolose. Saranno introdotte anche maggiori garanzie per i ciclisti, stabilendo norme sul sorpasso sicuro sia su strade urbane che extraurbane, con un requisito di almeno 1,5 metri di distanza durante la manovra.

Altre disposizioni

Il disegno di legge include diverse altre misure per migliorare la sicurezza stradale. Sarà introdotta la “safety car”, che potrà essere utilizzata per rallentare il traffico in caso di incidente e fungere da deterrente per ulteriori incidenti. Saranno intensificati i controlli e l’installazione di segnaletiche ai passaggi a livello. Inoltre, verranno introdotte nuove norme per disciplinare le zone a traffico limitato, che dovranno essere utilizzate con massimo buon senso. Infine, si prevedono norme per una maggiore chiarezza sulle modalità di approvazione degli autovelox attraverso un regolamento successivo.