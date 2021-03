“Musica leggerissima” con la cover di “Se mi lasci non vale” a Propaganda Live

Il duo siciliano risponde alle critiche eseguendo una cover di “Se mi lasci non vale”…

È successo (con tanto di citazione a ‘We Are the People’) nell’ultima puntata di ‘Propaganda Live’, dove i cantautori hanno scherzato sulle polemiche sul loro brano

I due cantautori l’hanno presa sul ridere, sia nella nostra intervista che nell’ultima puntata di Propaganda Live, dove hanno suonato una cover di Se mi lasci non vale, con tanto di citazione a We Are the People. Dopo l’esibizione, Colapesce e Dimartino hanno raccontato come stanno vivendo la coda del festival e le polemiche sul plagio:

«Abbiamo suonato solo una parte dei brani copiati, ci sono anche In a Manner of Speaking dei Tuxedomoon, un pezzo dei Wilco, How to Fight Loneliness, Il pulcino pio, Andiamo a comandare», ha scherzato Colapesce.

Colapesce e Dimartino – “Se mi lasci non vale”

La consulenza di Colapesce e Dimartino a Roberto Angelini

Poi hanno consigliato a Roberto Angelini come “migliorare” il suo ultimo singolo Condor.