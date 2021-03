 Colapesce e Dimartino: un audio-documentario del nostro Sanremo

Questo podcast è un vero e proprio racconto della settimana sanremese

Il 29 marzo uscirà infatti Big, un podcast che i due cantautori siciliani definiscono sui loro social network “un audio-documentario del nostro Sanremo”.

Sanremo 2021 è destinata a rimanere nella storia. E’ stato un festival anomalo sotto molti punti di vista: il teatro Ariston senza pubblico, nessun evento all’esterno, rigidissimi protocolli che hanno imposto l’isolamento di artisti ed entourage nei propri alloggi per tutta la durata del festival, “bolle” anti covid, tamponi a tappeto, zone rosse…

Durante la settimana dal 2 al 6 marzo 2021, Giacomo De Poli e Marco “Rip” Turconi, sound producer, field recordist e documentarista audio, hanno letteralmente pedinato a distanza i due artisti, non potendoli mai incontrare fisicamente, li hanno ascoltati e registrati tutto il giorno (rievocando un po’ il film del 2006 Le vite degli altri, come più volte ha ribadito Marco Rip), per costruire quel grande archivio costituito da più di quindici giga di materiale, dal quale poi Giacomo e Marco hanno estrapolato i contributi più interessanti.

Questo podcast è un vero e proprio racconto sonoro che quest’anno racconta la settimana festivaliera di Colapesce e Dimartino, duo rivelazione della 71edizione arrivato quarto nella classifica sanremese, ma che è in testa a tutte le classifiche post festival, da quelle di Spotify e iTunes, fino ad aggiudicarsi la prima edizione del premio EarOne Sanremo airplay 2021 grazie a Musica leggerissima, brano con la maggiore esposizione radiofonica in assoluto. E che ha vinto il premio Lucio Dalla, assegnato dalla sala stampa radio-tv-web sanremese. (Lifegate)