A Collecchio (Parma)

Dramma a Collecchio, comune di 14mila abitanti della provincia di Parma, in via La Spezia.

Un bambino di cinque anni è precipitato ieri – domenica 26 gennaio – dalla finestra della sua abitazione ed è morto oggi all’ospedale Maggiore di Parma.

Il piccolo, nato in Italia ma di famiglia etiope, si trovava in casa con i genitori e due fratellini quando, a un tratto, sarebbe salito su una sedia e si sarebbe affacciato alla finestra per poi precipitare da un’altezza di cinque metri, schiantandosi sul cortile di casa.

Il bambino, che ha rimediato un forte trauma cranico, era stato ricoverato in condizioni disperate nel tardo pomeriggio di ieri.

Sul posto dell’incidente erano subito intervenute l’ambulanza e l’automedica della Pubblica Assistenza di Collecchio, nonché i carabinieri per gli accertamenti del caso