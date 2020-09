È successo a Colleferro (Roma)

A Colleferro, comune di 21mila abitanti della Città Metropolitana di Roma, un ragazzo di 21 anni, Willy Monteiro, è morto dopo una rissa scoppiata la notte scorsa. I carabinieri stanno indagando per ricostruire quanto successo. Alcune persone sono già state condotte in caserma per essere ascoltate dagli investigatori.

Stando a una prima ricostruzione dei militari, il giovane – di origine capoverdiana – sarebbe stato vittima di un’aggressione in largo Oberdan, dove ci sono alcuni locali. Il 21enne è stato picchiato e lasciato a terra in fin di vita, poi trasportato in ambulanza una volta giunti sul posto i carabinieri che hanno allertato i soccorsi ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La rissa tra due gruppi di giovani sarebbe scaturita per futili motivi.

In totale, al momento, i carabinieri hanno fermato quattro persone. La vittima viveva a Paliano, in provincia di Frosinone.