Durante una sessione di addestramento

In Malesia due elicotteri militari si sono scontrati e schiantati, durante una sessione di addestramento. Tutti i 10 membri dell’equipaggio della marina sono morti.

Suhaimy Mohamad Suhail, comandante senior delle operazioni del dipartimento dei vigili del fuoco e di soccorso, ha commentato: “I due elicotteri si sono scontrati durante l’addestramento al volo. Tutte le 10 persone a bordo sono state confermate morte dagli ufficiali medici”.

L’incidente è avvenuto a Lumut, città costiera del Paese asiatico, intorno alle 9.30 locali, durante le prove generali in vista della parata per il 90° anniversario della Marina reale malesiana, in programma il mese prossimo.

I due elicotteri coinvolti nell’incidente sarebbero un AgustaWestland AW139 e un Eurocopter Fennec. Stando a quanto si è appreso, uno degli elicotteri si è schiantato all’ingresso dello stadio della base aerea di Lumut e l’altro è caduto nella piscina del complesso sportivo della base aerea.

La Marina ha dichiarato che avvierà un’indagine per determinare le cause dell’incidente.