Bitcoin consente alle minoranze di aggirare i processi bancari istituzionali che da tempo portano avanti pratiche discriminatorie.

C’è un brontolio nel mondo delle criptovalute. A lungo percepito – non ingiustamente – come un club per ragazzi, il 2020 ha visto più donne entrare in Bitcoin (BTC) e altre criptovalute che mai. Se la tendenza continua, vedremo un gradito afflusso di donne nello spazio.

Un recente sondaggio condotto da Gemini riporta che l’investimento delle donne in criptovaluta è aumentato del 20% nell’ultimo anno tra un campione rappresentativo a livello nazionale di investitori del Regno Unito. Tra coloro che intendono investire in criptovaluta, il 40% sono donne. La piattaforma di trading crittografico eToro ha anche registrato un forte aumento del tasso di iscrizione delle donne al sito durante il 2020, con un aumento delle iscrizioni delle donne del 366% rispetto a un aumento del 248% degli uomini.

Mentre le cifre suggeriscono un’incoraggiante diversificazione dello spazio crittografico, siamo lontani dalla parità di genere. I dati di eToro rivelano che le donne costituiscono solo il 15% dei commercianti di Bitcoin e il progresso nello spazio rimane in gran parte marginale. L’attività di investimento in Ether (ETH) tra le donne è cresciuta solo dell’1% durante il 2020, dall’11% al 12%.

Bitcoin è la valuta digitale decentralizzata leader nel mondo. Democratizza la finanza e consente a coloro che storicamente non hanno il potere dalle banche tradizionali di avere uguale accesso al capitale, senza la mediazione di un’istituzione di gatekeeping. Eliminando gli intermediari finanziari come le banche che controllano il flusso di capitali, possedere Bitcoin può consentire di controllare completamente le proprie finanze, godere di una maggiore sicurezza ed evitare pressioni inflazionistiche e commissioni imposte dalle istituzioni finanziarie tradizionali.

Nei mercati emergenti, e in particolare dall’inizio della pandemia COVID-19, Bitcoin è stato abbracciato da utenti cauti nei confronti dell’instabilità economica nei propri paesi, delle valute nazionali in calo e delle rigide limitazioni ai trasferimenti di denaro internazionali. La domanda di Bitcoin è aumentata come bene rifugio per gli utenti per inviare pagamenti internazionali – come rimesse alla famiglia all’estero o per transazioni quotidiane – e per proteggere i propri beni dal declino economico nei propri paesi.

Per ulteriori informazioni sul mondo dei bitcoin, ti consigliamo di visitare di Bitcoin Profit.

È stata affrontata l’inclusione finanziaria?

L’utilità della criptovaluta per le donne di tutto il mondo non può essere sopravvalutata. Le donne di tutto il mondo continuano a lottare contro la mancanza di potere finanziario e costituiscono la maggioranza della popolazione mondiale impoverita.

L’effetto sproporzionato della povertà sulle donne è il risultato di una rete di fattori complessi, tra cui la mancanza di educazione all’alfabetizzazione finanziaria tra le donne e le dinamiche relazionali che privano le donne dell’accesso al denaro familiare. La National Coalition Against Domestic Violence riferisce che almeno il 94% delle donne vittime di abusi domestici ha subito anche abusi economici, in cui un partner controlla l’accesso alle risorse finanziarie dell’altro. Il decentramento della valuta crea opportunità monumentali per i gruppi storicamente svantaggiati dal sistema bancario tradizionale, interrompendo un ciclo secolare di impotenza finanziaria.

Relazionato: Riepilogo dei colloqui di Cointelegraph: sfide e opportunità sulla strada verso la diversità e l’inclusione nelle criptovalute

Verso l’adozione mainstream

Il mercato rialzista di Bitcoin di quest’anno ha portato Bitcoin sulla scena mondiale come mai prima d’ora. L’afflusso di grandi investitori come Tesla, la crescente accettazione di Bitcoin a Wall Street, l’aumento dei prezzi, l’instabilità dell’economia tradizionale e persino la recente saga di GameStop hanno contribuito a una crescente consapevolezza del Bitcoin.

Questi fattori combinati hanno facilitato notevoli cambiamenti demografici, ma se Bitcoin vuole ottenere un’adozione di massa – alti tassi di holding con un uso diffuso per i pagamenti di beni e servizi – tutti devono partecipare. Finché non è abbracciata da metà della popolazione, una valuta non può raggiungere il suo pieno potenziale.

Secondo l’articolo Bitcoin ($): consolidamento a ridosso dei 50.000 dollari – MilanoFinanza.it, e secondo Coinbase, il 39% delle donne millennial afferma che sarebbe più interessato alle criptovalute se sapesse che potrebbe rendere la finanza più accessibile. Le comunità di donne nelle criptovalute possono svolgere un ruolo formidabile nella diffusione della conoscenza. Gruppi di donne nello spazio sono già sorti in tutto il mondo: alle conferenze, nei campus universitari e sui canali dei social media. Più voci di donne amplificheranno le nostre idee, creeranno una potente base di modelli di ruolo per le generazioni future e rafforzeranno la nostra presenza nelle sale del consiglio e nelle C-suite.