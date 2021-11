La Protezione Civile invita a tenere le finestre chiuse

Una colonna di fumo nero, preceduta da alcuni forti rumori, si è sollevata intorno nella raffineria ENI di Stagno, frazione del comune italiano di Collesalvetti, nella provincia di Livorno, forse a causa di alcune esplosioni.

Il fumo è visibile da molta distanza. Il sindaco del vicino comune di Collesalvetti Adelio Antolini ha riferito: “Eravamo in consiglio comunale e ci hanno avvertito della cosa. È visibile una colonna di fumo nero che si vede anche da Collesalvetti, dopo che si sono sentiti ci dicono almeno tre forti rumori”, simili a scoppi.

La Protezione Civile di Livorno invita a tenere le finestre chiuse in via precauzionale. Il sindaco, Luca Salvetti, si è recato nella sede dello stabilimento per seguire l’evolversi della situazione.

Secondo alle prime informazioni, sarebbe un incendio scoppiato all’interno di un impianto della raffineria Eni. L’impianto era in manutenzione e forse erano presenti residui di idrocarburi che hanno preso fuoco. Al momento non risultano persone coinvolte.

“Ho parlato con il direttore dello stabilimento – ha confermato il sindaco di Livorno – Al momento non risultano persone coinvolte nell’incendio di un impianto in manutenzione. Nel frattempo sembra che i vigili del fuoco siano riusciti a domare le fiamme”.

Foto da LivornoToday.it.