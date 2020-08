A Denver, in Colorado (USA), si stanno cercando tre persone che, con una maschera addosso, avrebbero appiccato un incendio in una casa e ucciso cinque membri di una stessa famiglia, tra cui una neonata e una bambina di 2 anni.

Come riportato su NBCNews.com, l’incendio è avvenuto il 5 agosto scorso e ha ucciso Djibril Diol, 29 anni, e Adja Diol, 23 anni, e la loro figlia di 2 anni, Khadija, così come la sorella di Djibril, Hassan Diol, 25 anni, e la figlia, Hawa Baye.

Tre persone che si trovavano all’interno della casa al momento dell’incendio sono riuscite a scappare saltando dal secondo piano.

La polizia, in una nota, ha dichiarato: «L’incendio sembra essere stato appiccato deliberatamente da tre persone non ancora identificate che indossavano felpe scure e maschere e che sono fuggite dalla zona a bordo di una una berlina a 4 porte di colore scuro». È stata offerta una ricompensa di 14mila dollari (quasi 12mila euro) a chiunque dia informazioni rilevanti per trovare i sospettati.

Le vittime erano membri della comunità senegalese di Denver e la scorsa settimana i leader musulmani locali e nazionali hanno invitato la polizia a indagare sull’incendio come crimine d’odio.

Memorial outside the home of Djibril Diol.He, his wife, sister & 2 babies were killed in a fire.There’s a 14k reward for helpful info #9news pic.twitter.com/fu0G812s9p

— Sonia Gutierrez (@SoniaReports) August 7, 2020