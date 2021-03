Arrestato il killer, l'unico ferito della sparatoria

Strage in un supermercato di Boulder, Colorado, Stati Uniti d’America .

. Il bilancio: 10 morti . Ferito e arrestato il killer.

. Ferito e arrestato il killer. Ucciso anche il poliziotto Eric Talley.

A Boulder, in Colorado, negli Stati Uniti d’America, c’è stata una sparatoria in un supermercato che ha causato la morte di dieci persone, compreso un agente di Polizia.

Maris Herold, capo della Polizia, dando il bilancio delle vittime, ha affermato: «Il mio cuore è con le vittime, sono grata agli agenti». Il poliziotto ucciso è Eric Talley, 51 anni, il primo ad arrivare sulla scena del crimine, intorno alle 14:30 locali. Talley era nella polizia di Boulder dal 2010.

Il movente della strage non è chiaro. Arrestato il killer che ha usato un’arma automatica. In un video che circola sui social media si vede un uomo in manette, a torso nudo, con la gamba destra sanguinante. L’uomo è l’unico ferito della sparatoria.

Alcune persone, scampate alla strage, hanno descritto una scena straziante e caotica all’interno del supermercato. Uno di loro, il 35enne Alex Arellano, che lavora al reparto della carne, ha detto: «Pensavo di morire». Dean Schiller ha raccontato di avere visto tre persone che sembravano essere ferite: due nel parcheggio e una all’interno del supermercato. Purtroppo, però, sappiamo che sono morti tutti coloro colpiti dal killer.

«Oggi hanno tragicamente perso la vita dieci persone, tra cui l’ufficiale Eric Talley», ha detto in una nota il governatore del Colorado Jared Polis. Il presidente degli USA, Joe Biden, è stato informato sulla strage.

Teresa Bellanova, presidente di Italia Viva, ha commentato così il dramma: «Stanotte in Colorado, negli Stati Uniti, un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato uccidendo 10 persone. L’ennesima strage, a pochi giorni da quella ad Atlanta, dove 8 donne avevano perso la vita. Un vero e proprio dramma sociale, che non potrà essere affrontato finché non si affermerà l’idea che per avere più sicurezza non servono più armi ma più cultura, più tutela sociale, più welfare, un sistema giudiziario più efficace e equo. La soluzione sta qui, non certo nella vendita indiscriminata di fucili d’assalto. Siamo sicuri che il Presidente Biden saprà fare i passi giusti anche su questo».