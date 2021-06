Avere incontri e appuntamenti può sembrare semplice quando ci si muove online, ma non è sempre così.

Sii unico, sii te stesso

Quando ci si iscrive a un sito di incontri è facile trovarsi davanti tantissime persone da poter conoscere e incontrare. Come si fa a sceglierne una? Guardando chi ha personalità. Non lasciare che le tue insicurezze definiscano chi sei e metti in mostra le tue qualità, storie, e interessi. Non credere che un hobby o una passione siano troppo strani o comuni per essere affascinanti e non nascondere chi sei dietro a qualche frase fatta e posa in foto. L’unicità attira.

Acquisisci confidenza

Di portali di incontri ce ne sono molti, ma se non si è esperti Dammisesso può essere un ottimo inizio, avendo a disposizione un grande pubblico potrai acquistare sicurezza e provarci con più persone. Non preoccuparti se all’inizio fallirai l’approccio o verrai rifiutato, è normale. L’importante è sapere di poter contattare nuovi utenti e non arrendersi. Dimostrarsi sicuri di sé, ma ancora di più esserlo quando si scrive a qualcuno, è fondamentale. Tuttavia l’unico modo per riuscirci è l’allenamento.

Imparando a conoscere le persone online e a muoverti nelle chat capirai anche quale è lo stile che fa più al caso tuo e quindi diventerai sempre più abile nel flirtare. Scegliere un sito con molti utenti e con un ricambio continuo rende questo passo più semplice, scomparirà la timidezza e la paura di cominciare e mantenere un discorso.

Non aver paura di fare domande

Stai chattando con qualcuna e non sai come andare avanti? Semplicemente, chiedile qualcosa su di lei, su quello che le piace. Facendo domande si possono scoprire molte cose su una persona e sulle sue passioni. Soprattutto, porta avanti la conversazione e aiuta a mettere entrambi a proprio agio, oltre a far sentire l’interlocutore apprezzato e ascoltato.

Fai dei complimenti per aiutare e prendere confidenza

Un altro modo per rompere il ghiaccio e riuscire a rendere la chat un ambiente piacevole e confidenziale è complimentare, sinceramente, l’altra persona. Non si tratta di dover inventare bugie o esaltare qualità che non ha, ma notare le piccole cose e i dettagli da poter mettere in luce.

Sii aperto verso tipi diversi di persone

Ci sono tantissimi consigli che si possono seguire per conoscere persone, ma il modo migliore è sicuramente non essere prevenuti. Online troverai utenti diversi da te e lontani dalla tua comfort zone, e può essere un’ottima cosa questa. Se riuscirai a lasciarti andare e buttarti potrai scoprire un mondo più grande e crescere e trovare relazioni diverse, e magari anche più appaganti. Non concentrarti su un solo tipo.

Usa le video calls

Durante l’ultimo anno è diventato comune usare le video call in diverse situazioni, anche negli appuntamenti. Facendo uso delle call, tu e il tuo possibile partner potrete vedervi e iniziare a conoscervi faccia a faccia senza bisogno di uscire. Avrete così la possibilità di sapere con sicurezza che tipo di persona avete davanti, capendo meglio se c’è feeling.

Preparati per gli appuntamenti reali

C’è chi fa l’errore di credere che il dating online sia solo online, conoscere persone sui siti appositi è il primo passo per incontrarle di persona, quindi ricorda sempre che è questo lo scopo. Non aver paura di vedere qualcuno e non scappare quando sarà il momento di farsi avanti, anzi, prova a organizzare già qualche opzione.

Le relazioni che nascono online sono solide e durature come quelle offline, è importante però non lasciarsi prendere dal panico e sfruttare tutto il potenziale di internet. Senza paura.