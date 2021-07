È successo a Oristano

Un uomo ha usato la tecnica dei narcos sudamericani: lanciare la droga da un aereo, per far arrivare in Sardegna un carico di cocaina.

Tuttavia, non gli è andata bene, essendo stato ringracciato dai carabinieri. I militari della Compagnia di Oristano hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare, un italiano ritenuto responsabile di traffico di droga.

L’uomo, come accennato, utilizzava modalità riconducibili alle tecniche di trasporto e consegna usate dai cartelli del narcotraffico sudamericano, quali l’utilizzo di aerei leggeri e il lancio del carico di stupefacenti a bassa quota in zone rurali.

Le indagini scattate alcuni mesi fa, quando i carabinieri hanno scoperto il singolare modo in cui era stato fatto arrivare il carico. Secondo i militari sarebbe la prima volta che in Sardegna si ha notizia di una simile attività criminale.