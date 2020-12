5 regole da seguire

Per trovare la casa dei propri sogni passare in rassegna i siti immobiliari non basta. Di seguito, un approfondimento sul tema.

L’acquisto di un appartamento costituisce un momento cruciale e memorabile. Il processo che precede la compravendita vera e propria, tuttavia, è spesso tortuoso: per questo oggi abbiamo pensato di parlare di come scegliere la propria casa evitando fregature, delusioni e sconfinamenti di budget.

Come scegliere la propria casa: da dove partire?

L’iter da seguire nella ricerca di una casa è spesso lastricato di ostacoli e impedimenti. Questo perché, il più delle volte, trovare un’abitazione che corrisponda alla fantasia che si ha in mente non solo è difficile ma spesso una vera e propria utopia. Avviare un’indagine sui siti immobiliari più autorevoli è sicuramente un ottimo punto di partenza. Scorrere ossessivamente la homepage della propria agenzia di riferimento, però, non basta a mettere un punto a questa estenuante ricerca.

Ciò che serve è invece ottimizzare i tempi, saper immettere i giusti filtri alla ricerca e attenersi ad un protocollo cucito sulla base delle proprie esigenze.

Nel tentativo di fornirvi un valido supporto in questo faticoso ed emozionante percorso abbiamo raccolto qualche consiglio per comprendere al meglio come scegliere la propria casa evitando fregature.

Di sotto, 5 linee guida da seguire.

Come scegliere la propria casa: 5 regole da seguire

Il budget

“Era una casa grande perché eravamo gente con sogni grandiosi” –scrisse una volta John Fante in uno dei sui romanzi più promettenti. Un’affermazione ricca di entusiasmo, che legittima le febbricitanti fantasie di chi si accinge ad acquistare una nuova casa.

Prima di lanciarsi in un acquisto troppo oneroso, tuttavia, bisognerebbe mettere da parte ogni romantica ambizione ed interrogare le proprie possibilità. Chiariamoci: se esiste qualcosa in grado di legittimare un superamento del budget di partenza, questo è senz’altro l’acquisto di un immobile. Ciononostante, è sempre meglio fare scelte ponderate e stabilire un tetto massimo anche per le aggiunte.

Tenere conto delle proprie esigenze

Come abbiamo detto all’inizio di quest’articolo, è importante mettere dei filtri alla propria ricerca per ottimizzare i tempi. Un modo per accelerare l’indagine è inquadrare le proprie esigenze e tenerle sempre bene a mente. La scelta dell’immobile deve essere ricondotta allo stile di vita dell’acquirente.

Scegliere una casa in una zona troppo periferica quando non si è automuniti potrebbe essere un problema.

Visualizzare l’arredo

Un altro modo sicuro per valutare una casa è provare a visualizzare l’arredo che s’intende acquistare. Un appassionato dello stile classico, ad esempio, si troverà a dover ristrutturate buona parte dell’immobile se gli infissi e i rivestimenti sono troppo moderni.

Tenere d’occhio i dettagli

Molti di più sono i fattori pratici di cui tener contro. Durante il sopralluogo occorre badare alla presenza di umidità, a crepe sul muro o allo stato delle tubature. Fondamentale, tra le tante cose, è la capacità di isolamento termico e acustico. Tutti dettagli che, se trascurati, potrebbero rendere poco confortevole l’abitazione e portarvi ad un acquisto fraudolento.

Prefigurarsi all’interno della casa

Altro trucchetto a cui ricorrere consiste in un esperimento di visualizzazione. Prefigurarsi all’interno della casa può essere un’operazione decisiva.