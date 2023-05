Gli italiani sono noti per il loro amore per la vita, il buon cibo e il tempo trascorso con la famiglia e gli amici. Tuttavia, come tutti, anche loro possono annoiarsi. Fortunatamente, Internet ha fornito una miriade di opzioni per divertirsi e impegnarsi, soprattutto in un periodo segnato dalla pandemia Covid-19 e, di conseguenza, – distanza sociale. In questo articolo esploreremo l’utilizzo di Internet in Italia e i passatempi online preferiti dagli italiani.

L’utilizzo di Internet in Italia

Secondo dati recenti, l’utilizzo di Internet in Italia è aumentato notevolmente nell’ultimo decennio. Nel 2021, gli utenti Internet in Italia sono circa 48,5 milioni, oltre il 77% della popolazione. Il tempo medio trascorso su internet dagli italiani è di circa 6 ore al giorno. I social sono l’attività online più popolare in Italia, con Facebook la piattaforma più utilizzata, seguita da Instagram e Twitter. Anche la lettura di notizie online è elevata in Italia, con un’ampia percentuale di italiani che fa affidamento su Internet come fonte primaria di notizie.

Passatempi online preferiti dagli italiani

Oltre all’utilizzo dei social media e alla lettura di notizie, ci sono molte altre attività online che stanno guadagnando popolarità in Italia. Ecco alcuni esempi:

Giocare ai videogiochi: il gaming è diventato il passatempo preferito per molte persone. Ci sono milioni di italiani che trascorrono ore su piattaforme di gioco come PlayStation, Xbox e PC. Questa tendenza è supportata anche dal numero crescente di tornei ed eventi di gioco organizzati online. Secondo un rapporto dell’Associazione italiana dell’industria dei giochi, il mercato italiano dei videogiochi ha generato 1,7 miliardi di euro nel 2020. Inoltre, il 36% dei giocatori italiani gioca ai videogiochi sui propri dispositivi mobili e il 44% gioca dal PC.

Acquisti online: anche il settore degli acquisti ha guadagnato terreno in Italia, visto che sempre più persone, che scelgono di acquistare beni e servizi online. Questa tendenza è stata particolarmente evidente nei ultimi anni, anche a causa della pandemia che ha reso lo shopping online un’opzione più sicura e conveniente per molti. Secondo i dati di Statista, il mercato italiano dell’e-commerce ha generato entrate per 28,3 miliardi di euro nel 2020, con l’abbigliamento e l’elettronica di consumo tra le categorie di prodotti più popolari. Nel 2020, inoltre, il 58% degli italiani ha effettuato almeno un acquisto online, mentre la spesa media pro capite è stata di 1.030 euro.

Streaming video: l’ascesa di piattaforme di streaming video come Netflix, Amazon Prime e Disney+ si è difusa anche in Italia. Milioni di persone si abbonano a questi servizi per godersi i loro programmi TV, film e documentari preferiti. Secondo un’indagine della Doxa, circa il 26% degli italiani utilizza servizi di streaming per guardare serie TV (45% del campione) e film (38%).

Apprendimento delle lingue straniere: anche le piattaforme online per l’apprendimento delle lingue sono diventate popolari in Italia. Duolingo, Babbel e Rosetta Stone, tra gli altri, forniscono agli italiani un modo accessibile e flessibile per imparare nuove lingue e migliorare le proprie competenze linguistiche per lavoro, viaggi o sviluppo personale. Secondo un recente sondaggio, il 30% degli italiani utilizza regolarmente piattaforme online per l’apprendimento delle lingue. L’inglese è la lingua più popolare studiata online, seguita da spagnolo, francese e tedesco.

Giocare ai giochi da casinò online: infine, anche i giochi da casinò online hanno un seguito significativo in Italia con tantissimi italiani che, provano l’emozione di puntare sui loro giochi preferiti. Casinò online famosi come William Hill offrono una varietà di giochi tra cui slot, roulette e blackjack e, con il codice promozionale William Hill possono usufruire di offerte speciali e bonus. Secondo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ovvero l’Autorità italiana per il gioco d’azzardo, il mercato online in Italia vale più di 1 miliardo di euro.

Riepilogo

Internet ha rivoluzionato il modo in cui gli italiani trascorrono il loro tempo libero e ha fornito innumerevoli opzioni di svago e coinvolgimento. Dai social media e dalla lettura di notizie, fino ai giochi online, lo shopping e l’apprendimento di nuove lingue, gli italiani hanno trovato il modo di sconfiggere la noia e divertirsi online. L’ascesa dei giochi da casinò online ha offerto un’ulteriore strada per divertirsi, e allo stesso tempo, provare qualche brivido. Queste attività mettono a disposizione una vasta gamma di alternative e la tendenza dovrebbe continuare in futuro.