Si chiamava Nazar Mohammad

Un comico afgano è stato catturato e ucciso dai talebani. Come riportato dal Daily Mail, si chiamava Nazar Mohammad, meglio conosciuto come Khasha Zwan, noto perché, con canti e balli, prendeva in giro soprattutto i talebani.

In un video si nota l’uomo nel retro di un’auto, tra due talebani, entrambi armati: uno di essi ha un kalashnikov. Secondo Human Rights Watch, Zwan è stato ucciso dai talebani alla fine del luglio scorso a Kandahar dopo che quella città è caduta in mano agli estremisti islamici.

Nel video, che racconta gli ultimi momenti dell’attore, Mohammad continua a fare battute sui talebani anche dopo la cattura e uno dei miliziani, alla sua destra, comincia a schiaffeggiarlo in faccia. L’uomo alla sua sinistra dapprima ride poi cambia la sua pistola con un’arma più grande.

Nazar è stato ucciso dopo essere stato colpito più volte. Alcune foto mostrano l’uomo appoggiato su un albero e poi a terra con la gola tagliata.

I talebani inizialmente hanno negato il coinvolgimento nella morte di Nazar ma poi hanno ammesso la propria responsabilità, confermando che i due uomini nell’auto fanno parte dell’organizzazione.

I talebani hanno affermato che Nazar sarebbe stato coinvolto nella tortura e nell’uccisione di alcuni miliziani, aggiungendo che avrebbe dovuto affrontare un tribunale talebano invece di essere immediatamente messo a morte.

Nazar aveva lavorato per la polizia nazionale afghana, rendendolo un bersaglio facile per le vendette.