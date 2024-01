Ignote al momento le cause

Sul lungolago di Como un’auto è finita in acqua. A bordo un uomo di 38 e una donna di 45 anni, morti entrambi. Per il recupero dei corpi si è reso necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Torino. In giornata si procederà al recupero del veicolo. Indagini in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Al momento non si conoscono le generalità delle due vittime. La tragedia è avvenuta alle 23.00 di ieri, sabato 7 gennaio, in una piazzola del parcheggio di Villa Geno. L’auto, un SUV Mercedes, era posteggiata a pochi metri dalla ringhiera quando è partita in avanti, sfondando la protezione e finendo nel lago.

L’allarme è stato lanciato da un testimone che ha chiamato subito i soccorsi. Al momento del dramma c’era molto freddo e tanto vento e il parcheggio era quasi vuoto. Una coppia di ragazzini ha riferito alla polizia che i due hanno parlato fuori e poi sono saliti in auto. Dopodiché la tragedia. L’auto è finita in un punto molto profondo del lago, nonostante a poca distanza dalla riva.

Foto da QuiComo.