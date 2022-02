Dramma della solitudine a Como

Venerdì scorso, 4 febbraio, in una casa di Como, in una sedia del salotto, è stato trovato il corpo, in avanzato stato di decomposizione, della 70enne pensionata Marinella Beretta.

La donna è deceduta, a causa di un malore, almeno due anni e mezzo fa ed è stata trovata dai vigili del fuoco. Non è stata disposta l’autopsia. Il Comune di Como dovrà provvedere ai funerali perché nessun parente ha reclamato la salma.

La donna viveva sola in una villetta di Como e pare che nessuno l’avesse più vista almeno da settembre 2019. Si è appreso che la 70enne aveva ceduto la casa a uno svizzero, mantenendo in usufrutto il diritto a continuare ad abitarci.

Di recente, però, i vicini hanno segnalato al proprietrio la pericolosità delle piante del giardino della villetta, a rischio a causa del forte vento di questi giorni che sta imperversando in Lombardia.

Il proprietario, non avendo avuto risposta dalla pensionata, ha chiamato la Polizia e così è stata fatta la terribile (e triste) scoperta.

I vicini hanno confermato che non la vedevano da anni.