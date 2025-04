Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha ufficialmente aperto il bando di concorso per l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico, figura centrale per l’integrazione delle competenze specialistiche all’interno dell’Istituzione. Il concorso è rivolto a cittadini italiani laureati e prevede diverse aree di specializzazione, con tre posti riservati al personale già in servizio.

I profili ricercati: dalla medicina alla telematica

Il concorso mira a rafforzare l’organico tecnico dell’Arma con 17 posti complessivi, così suddivisi:

5 posti per la specialità in medicina

per la specialità in 1 posto per veterinaria

per 1 posto per psicologia

per 1 posto per fisica applicata alle investigazioni scientifiche

per applicata alle investigazioni scientifiche 1 posto per biologia applicata alle investigazioni scientifiche

per applicata alle investigazioni scientifiche 3 posti per la specialità telematica

per la specialità 1 posto per la specialità genio

per la specialità 1 posto per amministrazione e commissariato

A questi si aggiungono 3 posti riservati a Carabinieri in servizio, nei settori telematica, genio e amministrazione e commissariato.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online, attraverso il portale ufficiale www.carabinieri.it, nell’apposita sezione “Concorsi”. Gli aspiranti potranno candidarsi per una sola specialità e dovranno possedere una laurea magistrale coerente con il profilo prescelto.

Il termine ultimo per l’invio delle domande è il 19 maggio 2025.

I requisiti: titolo di studio e limite di età

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data di scadenza del bando, non abbiano superato il 32° anno di età. È richiesta una laurea magistrale nell’ambito della specializzazione per cui si intende concorrere.

Un percorso di formazione e servizio

I candidati selezionati saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel Ruolo Tecnico dell’Arma. Seguiranno un corso di un anno presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, con un programma di formazione focalizzato su materie tecnico-professionali legate alla specializzazione di appartenenza.

Professione e valori: un’uniforme al Servizio del paese

Entrare nell’Arma non è solo una scelta professionale. È una decisione che implica adesione a valori fondanti quali onore, lealtà, spirito di sacrificio e una costante vicinanza ai cittadini, in nome della legalità e della tutela dei più deboli. Il Ruolo Tecnico consente di mettere a frutto le proprie competenze professionali al servizio della collettività e dell’Istituzione.