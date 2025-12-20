Pubblicato il bando ufficiale

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 46 atleti da assegnare ai Gruppi sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato. Il concorso è stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 16 dicembre 2025 e rappresenta un passaggio rilevante per il rafforzamento del settore sportivo istituzionale.

I vincitori del concorso saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, con un rapporto di lavoro stabile e l’inserimento ufficiale nei gruppi sportivi che da oltre settant’anni rappresentano l’eccellenza dello sport italiano.

Il bando e tutte le informazioni operative sono disponibili sulla pagina dedicata al concorso pubblicata sul Portale unico del reclutamento. Inoltre, la procedura concorsuale è stata pubblicata ufficialmente sul Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Il concorso pubblico, per titoli, riguarda l’assunzione di 46 atleti da assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato – Fiamme Oro”, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato. Il provvedimento è stato emanato con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 dicembre 2025.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato in trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento. Il termine è perentorio e il mancato rispetto comporta l’esclusione dalla procedura.

Il concorso rientra nel più ampio quadro delle attività sportive istituzionali della Polizia di Stato, che attraverso le Fiamme Oro promuove e sostiene lo sport agonistico di alto livello. Le nuove assunzioni consentiranno di rafforzare i gruppi sportivi esistenti e di garantire continuità alla preparazione degli atleti impegnati nelle competizioni nazionali e internazionali.

Come e dove presentare la domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere compilata e trasmessa esclusivamente in modalità telematica. La procedura avviene attraverso il Portale concorsi della Polizia di Stato, disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it, al quale è possibile accedere anche tramite apposito link di reindirizzamento dal Portale unico del reclutamento.

Il bando di concorso e la guida alla compilazione della domanda online sono consultabili all’interno della sezione dedicata.

Sistemi di autenticazione previsti

Per accedere alla procedura informatica di presentazione della domanda, i candidati possono utilizzare esclusivamente strumenti di autenticazione digitale riconosciuti.

Sono ammessi:

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali, da ottenere presso uno degli identity provider accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale secondo le indicazioni disponibili sul sito www.spid.gov.it;

Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE”, mediante l’impiego della Carta di Identità Elettronica rilasciata dal Comune di residenza;

Le tre modalità di accesso con Carta di Identità Elettronica;

L’accesso con CIE può avvenire attraverso tre modalità distinte:

Desktop: accesso tramite computer dotato di lettore di smart card contactless. Per l’utilizzo è necessario installare il Software CIE.

Mobile: accesso tramite smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “CIE ID”, utilizzando il dispositivo per la lettura della carta.

Desktop con smartphone: accesso da computer utilizzando lo smartphone come lettore NFC, tramite l’app “CIE ID”.

Domanda per candidati minorenni

Per i candidati minorenni, la domanda di partecipazione deve essere presentata da uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure dal tutore del minore. La presentazione della domanda comporta l’assenso alla sottoposizione agli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dal concorso.

Entro il medesimo termine di trenta giorni, deve essere sottoscritta e inviata l’autorizzazione all’assunzione, allegata al bando come All.1, con copia fronte e retro dei documenti di identità dei soggetti firmatari. L’invio deve avvenire tramite PEC all’indirizzo dipps035.0602@pecps.interno.it.

Invio dell’attestazione della Federazione Sportiva

I candidati devono inoltrare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del bando, l’attestazione compilata dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento. Il documento, indicato come All.2, deve essere controfirmato dagli interessati per presa visione e conferma.

Nell’attestazione devono essere indicati i titoli sportivi che il candidato intende far valere ai fini del punteggio di merito, tra quelli elencati all’articolo 8, comma 1 del bando. La Federazione deve inoltre specificare se il candidato è attualmente riconosciuto come “atleta di interesse nazionale”.

Il file deve essere trasmesso in formato PDF e nominato secondo lo schema indicato nel bando. Il mancato invio dell’attestazione entro i termini previsti comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Accertamenti fisici, psichici e attitudinali

I candidati ammessi saranno convocati per gli accertamenti di idoneità fisica, psichica e attitudinale secondo un calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 28 gennaio 2026. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido e del certificato anamnestico, allegato al bando come All.3, sottoscritto dal medico di base e dall’interessato, con indicazione delle infermità pregresse o attuali.

Titoli di preferenza e formazione della graduatoria

Ai fini della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno dichiarato di possedere titoli di preferenza, attestati di tecnico specialista sportivo, abilitazioni professionali o ulteriori titoli di studio dovranno trasmettere la documentazione entro quindici giorni dal conseguimento dell’idoneità.

La documentazione deve essere inviata via PEC al medesimo indirizzo indicato nel bando, accompagnata da copia di un documento di identità valido e redatta secondo il facsimile All.4. Il mancato invio comporta il mancato riconoscimento dei titoli dichiarati.

Ogni candidato dovrà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata personale per le comunicazioni ufficiali.

La storia e il ruolo delle Fiamme Oro

Le Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato, sono nate nel 1954 grazie a una convenzione tra il Ministero dell’Interno e il CONI. Lo scopo istituzionale è promuovere l’attività sportiva agonistica e accrescere il patrimonio sportivo nazionale, con particolare attenzione ai giovani attraverso i centri giovanili.

Attualmente le Fiamme Oro operano in 43 discipline sportive, con 9 centri nazionali e 37 centri giovanili distribuiti sul territorio. Nel corso della loro storia, gli atleti del gruppo hanno conquistato 146 medaglie olimpiche, contribuendo in modo significativo ai successi dello sport italiano.

FAQ – Domande frequenti

Quanti posti sono disponibili nel concorso Fiamme Oro?

I posti disponibili sono 46.

Che tipo di concorso è previsto?

Si tratta di un concorso pubblico per titoli.

I vincitori che ruolo avranno?

Saranno inquadrati come agenti e assistenti della Polizia di Stato.

Come si presenta la domanda?

Esclusivamente online tramite i portali indicati nel bando.

Quando saranno pubblicate le convocazioni?

Il calendario degli accertamenti sarà pubblicato il 28 gennaio 2026.