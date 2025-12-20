L’INPS cerca informatici, opportunità in tutta Italia

È uno dei concorsi pubblici più attesi del settore tecnologico. Il concorso informatici INPS entra ufficialmente nella fase operativa con la pubblicazione delle delibere che avviano la procedura di selezione. L’Istituto nazionale della previdenza sociale ha dato il via libera a un piano di assunzioni che prevede l’ingresso di 336 esperti informatici, destinati a rafforzare l’organico tecnico dell’ente.

La notizia conferma le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi e rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di modernizzazione dei servizi pubblici. L’obiettivo dichiarato è potenziare la capacità digitale dell’INPS, migliorando l’efficienza interna e la qualità dei servizi offerti a cittadini, imprese e professionisti.

Il concorso prevede assunzioni a tempo indeterminato e si rivolge sia a diplomati sia a laureati, con profili differenziati in base al titolo di studio e al livello di responsabilità. Un’occasione di lavoro stabile nel settore pubblico che guarda alle competenze tecnologiche come leva strategica.

Le delibere pubblicate e il piano di rafforzamento dell’organico

L’avvio formale della selezione è stato sancito dalla pubblicazione di due delibere dell’INPS, che autorizzano l’ente ad avviare le procedure concorsuali per il potenziamento dell’organico tecnico. Le nuove assunzioni rientrano in un piano più ampio di rinnovamento e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Secondo quanto riportato dalla fonte specializzata SimoneConcorsi, che ha diffuso i primi dettagli operativi, la procedura è finalizzata all’inserimento di figure professionali in grado di supportare la progettazione, la gestione e la sicurezza dei sistemi informativi dell’istituto.

L’INPS gestisce quotidianamente milioni di dati sensibili e un numero elevatissimo di accessi ai propri servizi digitali. Da qui la necessità di rafforzare il personale tecnico con competenze aggiornate e specialistiche.

Quanti sono i posti disponibili e come sono suddivisi

Il concorso informatici INPS prevede l’assunzione complessiva di 336 unità a tempo indeterminato. I posti sono suddivisi in due profili principali, differenti per mansioni, sede di lavoro e requisiti di accesso.

Nel dettaglio:

, destinati prevalentemente alla direzione centrale di Roma. Queste figure saranno coinvolte nella progettazione e nella gestione di sistemi informatici complessi, con responsabilità di livello più elevato. 248 assistenti informatici, che saranno distribuiti su scala nazionale presso le sedi regionali e metropolitane dell’INPS. Una parte di questi posti sarà comunque destinata agli uffici centrali.

La distribuzione territoriale degli assistenti mira a rafforzare la presenza tecnica dell’ente anche a livello locale, garantendo supporto diretto alle strutture periferiche.

Chi può partecipare: i requisiti generali

Per accedere alle selezioni è necessario essere in possesso di specifici requisiti generali, che devono risultare validi alla data di scadenza della domanda. I criteri indicati ricalcano quelli previsti per i concorsi pubblici.

In particolare, ogni candidato deve possedere:

Cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione europea oppure un regolare permesso di soggiorno nei casi previsti dalla normativa.

Pieno godimento dei diritti civili e politici.

Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste dal profilo.

Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, ove previsto.

Assenza di condanne penali o provvedimenti che impediscano l’accesso al lavoro presso la pubblica amministrazione.

Il mancato possesso anche di uno solo di questi requisiti comporta l’esclusione dalla procedura.

Titoli di studio richiesti per i diversi profili

I titoli di studio richiesti variano in base al profilo per il quale si presenta la candidatura. La distinzione tra funzionari e assistenti riflette il diverso livello di complessità delle mansioni.

Requisiti per funzionario informatico

Per il ruolo di funzionario informatico è richiesta una laurea, triennale o magistrale, in discipline scientifiche e tecnologiche. Tra i titoli ammessi rientrano:

Ingegneria dell’informazione.

Scienze e tecnologie informatiche.

Fisica.

Matematica.

Statistica.

Le lauree devono essere conseguite presso università riconosciute dall’ordinamento italiano.

Requisiti per assistente informatico

Per il profilo di assistente informatico è sufficiente il diploma, purché appartenente a specifici indirizzi. Sono ammessi:

Diploma di istituto tecnico settore tecnologico con indirizzo informatica, telecomunicazioni, elettronica, elettrotecnica o automazione.

Liceo scientifico con opzione scienze applicate.

Diploma di perito industriale.

Diploma di ragioniere programmatore.

In alternativa, è considerato valido anche il possesso di una delle lauree richieste per il profilo di funzionario.

Le prove del concorso: preselettiva, scritto e orale

L’iter di selezione è strutturato per valutare in modo completo le competenze dei candidati, sia sotto il profilo teorico sia pratico.

La prova preselettiva

In caso di un numero elevato di domande, l’ente potrà attivare una prova preselettiva. Si tratterà di un test computerizzato a risposta multipla, finalizzato a verificare:

Capacità logiche e di ragionamento.

Conoscenza di base della lingua inglese.

Competenze informatiche di base.

Elementi di cultura generale.

Il superamento della preselettiva consentirà l’accesso alle prove successive.

La prova scritta

La prova scritta consisterà in una valutazione tecnica svolta con strumenti informatici. I candidati dovranno rispondere a quesiti a risposta chiusa sulle materie specialistiche previste per il profilo scelto.

La prova orale

La prova orale sarà un colloquio individuale. Servirà a verificare la preparazione tecnica, la conoscenza della lingua inglese e l’attitudine al ruolo professionale all’interno dell’INPS.

Le materie d’esame per funzionari e assistenti

I programmi di studio sono differenziati per rispondere alle diverse responsabilità operative.

Materie per i funzionari informatici

Il programma dei funzionari si concentra su ambiti avanzati:

Ingegneria del software e metodologie di sviluppo, inclusi Agile e DevOps.

Architetture cloud, infrastrutture di rete e intelligenza artificiale.

Sicurezza informatica, gestione dei dati e tutela della privacy.

Elementi di diritto amministrativo e normativa sull’amministrazione digitale.

Materie per gli assistenti informatici

Per gli assistenti l’attenzione è rivolta ad aspetti più pratici:

Architettura dei computer e sistemi operativi Windows e Linux.

Gestione di database relazionali e linguaggi di programmazione.

Reti locali, protocolli di comunicazione e sicurezza delle postazioni di lavoro.

Normativa di base sul codice dell’amministrazione digitale.

Come presentare la domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità digitale. La procedura è pensata per semplificare l’accesso e ridurre i tempi amministrativi.

Gli elementi principali sono:

Piattaforma: il portale del reclutamento inPA.

Credenziali: accesso tramite SPID, CIE o CNS.

Contatti: obbligo di possedere una PEC o un domicilio digitale.

Scadenze: i termini saranno indicati nel bando ufficiale, non ancora pubblicato, generalmente fissati in 30 giorni dall’apertura delle candidature.

Curiosità – Lo sapevi che…

L’INPS gestisce uno dei più grandi sistemi informativi pubblici d’Europa.

La digitalizzazione dei servizi previdenziali è una delle priorità del PNRR.

Le figure informatiche nella pubblica amministrazione sono sempre più richieste.

FAQ – Domande frequenti

Il concorso informatici INPS è già aperto?

No. Le delibere sono state pubblicate ma il bando ufficiale non è ancora disponibile.

I posti sono a tempo determinato?

No. Tutte le 336 assunzioni sono a tempo indeterminato.

È possibile partecipare con il solo diploma?

Sì, per il profilo di assistente informatico.

La domanda va inviata online?

Sì, esclusivamente tramite il portale inPA.

È prevista una prova preselettiva?

Sì, solo in caso di un numero elevato di candidati.