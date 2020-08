La nota dello staff dell'imprenditore

«Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore».

Così, in un nota, lo staff dell’imprenditore 70enne. E ancora: «Il presente comunicato per informare che Flavio Briatore domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza, si è recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L’imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico».

Anche Silvio Berlusconi si è sottoposto al doppio tampone per il Covid-19 ed è il risultato negativo. L’ex premier gode di ottima salute, ha fatto sapere Forza Italia. Il leader di FI è rientrato ad Arcore come da programma e ha ripreso il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. Berlusconi aveva trascorso diversi giorni in Sardegna e proprio nella sua villa aveva incontrato lo scorso 12 agosto Flavio Briatore.

Stanno bene anche Paolo Bonolis e il figlio Davide che si sono sosttoposti ai tamponi e sono risultati neegativi. Come appreso dall’Ansa, il conduttore e il figlio hanno partecipato a una partita di calcetto la scorsa settimana in Sardegna, a Porto Cervo, giocata tra gli altri anche da Flavio Briatore. Hanno giocato anche Andrea Della Valle e Fabio Rovazzi.