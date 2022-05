Le parole di Dmitry Kiselyov

Un conduttore televisivo russo, su Russia 1, ha invitato il presidente Vladimir Putin a usare il sottomarino nucleare Poseidon per ‘cancellare’ il Regno Unito dalla mappa del mondo.

Dmitry Kiselyov, che conduce un programma sulla TV di Stato russa, ha affermato che Poseidon potrebbe causare un’onda radioattiva che “affonderebbe la Gran Bretagna nelle profondità dell’oceano”.

Kiselyov è noto per le sue analisi e affermazioni pro Putin e spesso viene chiamato con l’appellativo ‘capo della propaganda russa‘, mentre nel resto dell’Occidente è noto pure come ‘il portavoce di Putin“. Secondo lui, il drone sottomarino nucleare Poseidon potrebbe formare un’onda di 500 metri che trasporta “dosi estremamente elevate di radiazioni” capaci di trasformare “la Gran Bretagna in un deserto radioattivo”.

Non contento, Kiselyov ha sostenuto che, per raggiungere il medesimo obiettivo distruttivo, si potrebbe usare il missile balistico RS-28 Sarmat a combustibile liquido. Anzi, la Gran Bretagna è una “piccola isola” e, quindi, basterebbe un solo missile di questo tipo che, di per sé, “è in grado di distruggere un’area dalle dimensioni del Texas o dell’Inghilterra. Un solo lancio, Boris (Johnson, n.d.r.) e l’Inghilterra sparisce”.

Queste parole rientrano nella campagna propagandistica sempre più frequente contro la Gran Bretagna. Tra l’altro, nelle TV russe si sparge anche la vove che Londra potrebbe lanciare missili nucleari contro Mosca senza consultare la NATO. In questo modo si cerca di aumentare l’odio nei confronti dei britannici, responsabili di sostenere militarmente – più degli altri paesi Europeo – l’Ucraina.