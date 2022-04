Putin: "Ora l'Occidente ha altro su cui riflettere"

La Russia ha comunicato di avere lanciato il suo missile balistico intercontinentale Sarmat, aggiungendolo così al suo arsenale nucleare. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che adesso i nemici di Mosca hanno anche altro su cui rifletere.

Si è appreso che il missile è stato lanciato da Plesetsk, nel nord-ovest del Paese, e avrebbe colpito obiettivi situati nella penisola di Kamchatka, nell’estremo oriente. Putin ha detto: “Il nuovo missile ha le più alte caratteristiche tattiche e tecniche ed è in grado di superare tutti i moderni mezzi di difesa antimissilistica. Non ha analoghi al mondo“.

“Questa arma – ha aggiunto il presidente russo – davvero unica rafforzerà il potenziale di combattimento delle nostre forze armate, assicurerà in modo affidabile la sicurezza della Russia dalle minacce esterne e fornirà spunti di riflessione a coloro che, nel fervore di una frenetica retorica aggressiva, cercano di minacciare il nostro Paese”.

Il Sarmat – come spiegato dal Servizio di ricerca del Congresso degli Stati Uniti d’America – è un missile balistico intercontinentale pesante, soprannominato anche ‘Il Satana‘, che la Russia dovrebbe schierare con 10 o più testate su ciascun missile. È in fase di sviluppo da anni e, quindi, il suo lancio di prova non è una sorpresa per l’Occidente ma arriva in un momento di estrema tensione geopolitica a causa naturalmente della guerra in Ucraina. Si tratta di un’arma che può colpire l’Europa e gli USA.

Le autorità russe hanno spiegato che si è trattato del primo di una serie di test programmati.