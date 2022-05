È successo dopo la finale di play out di Serie B

Il 21 maggio scorso si è svolta la finale di ritorno del play out tra Cosenza e Vicenza, terminata due a zero per i calabresi. Quindi, i cosentini hanno conquistato la permanenza in Serie B e i vicentini sono stati retrocessi in Serie C.

Pochi minuti dopo quell’incontro, una conduttrice di una TV locale del Veneto, replicando a un bambino che, al microfono dell’inviato, ha detto: “Lupi si nasce” (il lupo è il simbolo del Cosenza), ha detto: “Non ti preoccupare che venite anche voi qui in Pianura a cercare qualche lavoro da noi”. Una frase a sfondo razzista che ha scatenato molte polemiche. A pronunciarla Sara Pinna, con il sostegno anche dell’inviato allo stadio Marulla: “Non male”, il giudizio.

ll papà del piccolo, sui social media, ha scritto, rivolgendosi alla conduttrice: “Lei ha dimostrato di essere poco sportiva oltre che ignorante e con non pochi pregiudizi. Prima di parlare è necessario pensare bene a ciò se dice, perché lei non sa cara Sara Pinna, che Domenico è figlio di due imprenditori calabresi che amano la propria terra. E lei con la sua qualifica da giornalista dovrebbe ben sapere e dimostrare a coloro a cui si rivolge cosa sono etica e morale, due qualità a lei a quanto pare sconosciute. La invito senza rancore a visitare la Calabria. Nessuno nasce ignorante, alcuni decidono di diventarlo. Vorrei ricredermi e sperare che non sia il suo caso”.

E Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha affermato: “Questa ‘giornalista’ si èrivolta ad un bambino calabrese di 7 anni – che esultava per la vittoria del Cosenza – con l’ennesima frase razzista. Mi chiedo come si possa ridurre la bellezza dello sport a tanta violenza verbale come avvenuto nelle ultime settimane. Auspico che l’ordine dei giornalisti prenda immediatamente provvedimenti, e che qualcuno – umilmente – inizi a chiedere scusa pubblicamente”.