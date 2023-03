L’euforia di cambiare casa, di trasferirsi in quella dei sogni, di pensare a tutto ciò che si vuole decorare… può passare in secondo piano nel momento in cui uno se ne accorge che, nel mezzo, si dovrà effettuare un trasloco. Non importa a chi viene chiesto, di per sé i traslochi di solito non sono ben visti perché comportano lavoro e un cambiamento che non tutti sono effettivamente disposti ad accettare.

La prima cosa da fare è affidarsi a specialisti del trasloco. In questo modo non importerà se ci stiamo trasferendo a Bologna, in Sardegna, in Puglia o in Sicilia… In ogni caso, possiamo stare certi che tutti i nostri effetti personali, anche quelli più delicati e fragili, arriveranno in perfette condizioni a destinazione.

Oltre a questo, ci sono una serie di consigli che non dobbiamo perdere di vista e che, ovviamente, possono rendere la vita molto più semplice quando si deve effettuare un trasloco. Vediamo i principali.

Liberati di ciò che non ti serve

Non ci rendiamo conto di tutto ciò che abbiamo finché non iniziamo a riempire delle scatole. In quel momento, troviamo così tante cose che non usiamo mai. Ebbene, il trasloco è il momento perfetto per fare pulizia: dona, regala e butta via tutto ciò che non ti serve.

Non lasciare questo compito per più avanti. Il tempismo del trasloco è perfetto per questo e accelera il trasloco stesso. Non pensarci due volte. Se hai trovato, ad esempio, un vestito nell’armadio che non sapevi nemmeno esistesse, regalalo, donalo, ma non metterlo in una scatola.

Non lasciare tutto all’ultimo momento

Molte persone si stressano con il trasloco per il semplice fatto che non si organizzano per bene. Se ancora il giorno prima stanno facendo scatole e ancora scatole, non è un buon segno.

Si devono immaginare gli ultimi giorni nella vecchia casa come se si fosse in un hotel, con una valigia con l’essenziale, sarà più che sufficiente.

Questo, oltre a evitare problemi e stress dell’ultimo minuto, ci aiuterà a essere più positivi nei confronti del cambiamento.

L’organizzazione per dopo

Sebbene molti non ci crederanno, il trasloco in sé non è la parte più difficile. Infatti, come abbiamo già accennato, affidarsi a dei professionisti può rendere tutto molto semplice.

I problemi sorgono, infatti, quando tutto è stato imballato in fretta e senza ordine. Così, quando si arriverà nella nuova casa, non si saprà nemmeno da dove cominciare a disfare i bagagli e le scatole.

Per evitare questa situazione, è meglio mettere insieme gli oggetti per stanze e lasciare insieme anche l’essenziale. Ad esempio, un kit base per cucina, bagno e camera da letto. Oltre a questo, per qualche giorno basteranno pochi capi di abbigliamento.

Il sistema di utilizzare etichette, colori o scritte sulle scatole è di solito altamente raccomandato. All’inizio può sembrare che abbiamo tutto sotto controllo, ma una volta terminato il trasloco, potremmo aver dimenticato la metà delle cose perché, come dicevamo, è un lavoro che va iniziato con lungimiranza e tempo.

Per il resto basterà approfittare che la casa nuova sarà vuota per fare una pulizia generale.