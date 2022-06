Come rimettersi in forma

Perdere peso è importante, non solo per sentirsi meglio con sé stessi ed essere a proprio agio quando ci si guarda allo specchio, ma anche e soprattutto per una questione di salute e benessere. Non sempre questo richiede grandi sacrifici, specie se fatto in modo sano e corretto. A tal proposito, è preferibile chiedere il consulto di un nutrizionista, specialmente se i kg in eccesso sono numerosi. Inoltre, anche la figura del personal trainer risulta fondamentale nel perseguimento dei propri obbiettivi.

Per quanto riguarda l’alimentazione, con un po’ di fantasia sarà possibile realizzare ricette sfiziose e gustose, che risultino comunque sane. Mentre, per chi non possiede molto tempo da dedicare alla preparazione delle varie portate, può trovare in un programma per dimagrire coi pasti sostitutivi un valido alleato.

Il modo migliore per perdere peso in maniera equilibrata è scegliere uno stile di vita sano, dalla dieta alla qualità del sonno, che preveda anche dell’attività fisica.

Le strade perseguibili, infatti, sono due: intervenire sull’alimentazione e sull’attività fisica che svolgiamo.

Quale attività fisica preferire

Tutto dipende dal proprio livello di allenamento e da quanto si è abituati a svolgere regolarmente attività fisica.

Secondo l’OMS il 41% degli Europei non ne pratica abitualmente. Molti pensano anche che si debba per forza andare in palestra o svolgere esercizi di chissà quale intensità per perdere peso. In realtà serve molto meno.

Tanto si può fare, anche, modificando le proprie abitudini quotidiane e provando, ad esempio, ad andare a piedi a fare la spesa invece che in auto, o fare le scale invece che prendere l’ascensore.

Si può andare al lavoro in bici invece che con i mezzi pubblici, scendere una fermata prima dalla metropolitana e arrivare a destinazione facendo una passeggiata.

Tutto, purché si cammini di più.

Consigli per mettersi in forma in modo sano

Tutto quello che bisogna tenere a mente per perdere peso in modo sano è non saltare mai i pasti principali durante la giornata, soprattutto la colazione. Questa, in particolare, va fatta non per forza in stile continentale, va bene anche all’italiana con un caffè e una brioche, anche se l’ideale è consumare carboidrati complessi, ricchi di fibre e alternare il solito cappuccino con spremute di frutta fresca o Tè verde.

È importante, in ogni caso, ridurre le porzioni dei piatti che siamo abituati a mangiare e cercare di cucinare seguendo ricette sane e light, quindi niente frittura, pochi grassi, uso limitato di zuccheri e sale.

Risulta inoltre preferibile eliminare anche l’alcool dalla propria dieta. Le bevande alcoliche, infatti, sono un concentrato di calorie sotto ogni forma. È fondamentale poi bere molta acqua. Questa è una grande alleata della forma fisica e aiuta senza dubbio a tenere sotto controllo il peso. A volte capita di dimenticarsi di bere acqua. Basta seguire alcuni piccoli accorgimenti, come tenere sempre una bottiglia a portata di mano, a casa o in ufficio, e anche quando si esce per conto proprio.

Si può bere anche durante i pasti, senza il timore di rallentare il metabolismo o assimilare più cibo. Bere di più o di meno è solo una questione digestiva. L’acqua aiuta senza dubbio a tenersi in forma.