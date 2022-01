L’emergenza sanitaria ha evidenziato l’importanza degli strumenti per la prevenzione della salute personale. La mascherina ha tutelato numerose persone dal contagio impedendo la diffusione incontrollata del virus. Inizialmente ha suscitato numerose diffidenze, ma col tempo è divenuta indispensabile e, suo malgrado, anche un’icona di questa pandemia.

Oggi viene considerata un presidio essenziale e il suo utilizzo è stato regolamentato. Ogni stato ha introdotto delle norme specifiche per disciplinare come, dove e quando indossarla. Queste norme hanno reso obbligatorio l’uso della mascherina in contesti differenti per coinvolgere e sensibilizzare la gran parte della popolazione. Anche i bambini devono indossarla, ma non è semplice per dei genitori far comprendere ai propri figli l’importanza di questo gesto. In questo articolo scopriremo come motivarli con delle mascherine colorate e divertenti concepite appositamente per i più piccoli.

A cosa servono e come devono essere utilizzate correttamente dai bambini

Le mascherine sono dei dispositivi per la protezione personale certificati da rigide normative europee. Agiscono come una barriera difensiva contro le particelle prodotte dagli starnuti e dalla tosse. I bambini devono indossare quelle di una grandezza adeguata con una forma che si adatta ai lineamenti del viso. L’aderenza è fondamentale per ottimizzare l’efficacia del sistema protettivo e tutelare la salute dei più piccoli.

Il vero problema è convincere i ragazzini che non hanno la maturità necessaria per comprendere il valore della difesa immunitaria. I genitori devono trovare il metodo migliore per persuadere il loro figli senza ricorrere alle intimidazioni. Per questo sono stati prodotti dei dispositivi pediatrici per la prima e la seconda infanzia. Hanno dei temi che spesso richiamano i cartoni animati, sono colorate e molto vivaci. Le mascherine bimbi possono essere realizzate con delle stampe che richiamano super eroi e personaggi dei cartoni animati. Stimolando la fantasia, infatti, si possono incoraggiare e spronare i più piccoli ad assumere un comportamento altruista verso tutta la comunità.

Perché è importante acquistare delle mascherine colorate per i bambini?

Tutti i genitori hanno affrontato questo problema negli ultimi due anni. Convincere i propri figli non è affatto semplice. Per promuovere l’utilizzo della mascherina servono delle vere e proprie strategie di persuasione. Uno dei metodi migliori è rappresentato dall’esempio.

I più piccoli devono vedere gli adulti come un modello da seguire e per questo alcuni genitori hanno scelto di indossare la mascherina a casa per sensibilizzare i loro figli. Un sistema alternativo è la stimolazione della fantasia con l’utilizzo di riferimenti tratti dall’immaginario infantile. I cartoni animati, ad esempio, possono rappresentare la leva ideale per convincere un bimbo. I super eroi sono perfetti per questo scopo perché rappresentano dei modelli da imitare.

Le mascherine bambino devono essere colorate e fantasiose perché sono destinate ad una particolare fascia d’età. Sono concepite per essere accattivanti, divertenti e originali. Semplificano il compito dei genitori e vengono indossate senza particolari problemi dai più piccoli. Rappresentano la soluzione migliore per le famiglie che hanno dei figli che frequentano la scuola dell’infanzia o la scuola primaria. Ecco perché le mascherine bambino sono diventate indispensabili per la salute dei piccini e dei più grandi.

Conclusione

Le mascherine sono diventate degli strumenti imprescindibili e, per questo, sono nati dei modelli anche per i bambini più refrattari. Sono diverse da quelle indossate dagli adulti perché sono molto più vivaci e divertenti. Ecco perché vengono consigliate per i più piccoli.