In Italia ci sono 52 animali domestici ogni 100 abitanti

Cambiano i tempi, le abitudini e, quindi, anche le esigenze di consumo. Il settore che riguarda i negozi di alimenti per animali cresce giorno dopo giorno ma l’ampiezza della domanda non confonde le idee dei consumatori che, invece, hanno esigenze molto chiare.

Dopotutto l’alimentazione è uno dei fattori fondamentali per assicurare il benessere degli animali e, proprio per questo, i consumatori diventano sempre più informati ed esigenti. Il mercato accoglie i negozi di alimenti per animali con la consapevolezza che la domanda si allarga giorno dopo giorno e che le esigenze di padroni e pet sono sempre più orientati alla qualità e alla trasparenza.

In Italia ci sono 52 animali domestici ogni 100 abitanti

Secondo il rapporto Censis del 2019 in Italia gli animali domestici sono presenti in 52 case su 100. Questo dato aumenta nelle case di separati, divorziati e single per cui ci sarebbero 53,1 animali da compagnia per ogni 100 abitanti. Il dato posizionerebbe l’Italia al secondo posto in Europa, subito dopo l’Ungheria.

Pertanto, le attività economiche direttamente ed indirettamente correlate al benessere animale hanno visto ottime possibilità di ampliamento e crescita. L’aumento di domanda si è tradotto in un incremento dell’offerta specialistica e di alta qualità che permette a chi vive con un animale di poter scegliere solo il meglio per esso. Dopotutto chi ha un animale in casa sa che questo è considerato importante tanto quanto gli altri membri della famiglia, motivo per cui le persone desiderano solo il meglio.

Negozi di alimenti per animali: cosa cercano le persone?

I negozi di alimenti per animali offrono ampia scelta di marchi e proposte sapendo bene che per le persone il rapporto qualità prezzo è essenziale ai fini della scelta di acquisto. Per i consumatori al primo posto tra le variabili che li spingono all’acquisto c’è la trasparenza dell’etichetta, l’affidabilità del marchio e l’attinenza degli ingredienti con il consiglio del veterinario.

A queste garanzie si aggiunge la presenza di servizi di consegna a domicilio, la possibilità di usufruire di promozioni vantaggiose e la presenza di fidelity card. Infine contano molto anche la vicinanza del punto vendita, la qualità del servizio offerto e la presenza di accessori per la veterinaria.

Negozi alimenti per animali: il business dalle enormi potenzialità di sviluppo

Il settore dei negozi alimenti per animali cresce giorno dopo giorno, con fatturati che incrementano di cifre percentuali convincenti e positive. Oggi la maggioranza degli shop presenti nel nostro Paese è condotto a gestione familiare assieme ad una minore ma decisiva quantità di attività franchising. I modelli gestionali evolvono così da accogliere sempre nuovi posti di lavoro di personale qualificato.

Più della metà delle attività di settore è attiva online con una presenza su Internet, incrementata a seguito del lockdown, quando l’e-commerce è entrato a pieno titolo a far parte delle opzioni di acquisto dei consumatori. Le strategie digitali richiedono investimenti anche in promozione e marketing, grazie ai quali i consumatori hanno accolto con entusiasmo anche l’aspetto divulgativo ed informativo legato all’argomento alimentazione e salute degli animali domestici.