Ad Ariano Irpino (Avellino)

Dramma ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Una donna di 48 anni, Gerardina Corsano, è morta in ospedale e il marito, Angelo Mennino di 52 anni, un imprenditore agricolo, è ricoverato in gravi condizioni. I due potrebbero essere stati vittima di una intossicazione alimentare da botulino.

La coppia, residente ad Ariano Irpino, sabato scorso aveva cenato in un ristorante della zona e il giorno seguente, domenica, si era sentita male. In preda agli spasmi, ieri mattina, i due sono stati ricoverati d’urgenza in ospedale. Nonostante i tentativi di rianimarla, la donna è morta. Le condizioni del marito sono critiche ed è ricoverato e sottoposto alle cure.

Indaga la polizia: sta cercando riscontri anche nel ristorante dove la coppia ha cenato.

La salma della donna è a disposizione della magistratura per l’autopsia. Si ipotizza che l’intossicazione sia derivata da un condimento al peperoncino.

Cos’è l’intossicazione da botulino?

L’intossicazione da botulino è una grave malattia causata da una tossina prodotta dal batterio Clostridium botulinum. Questa tossina è una delle più potenti al mondo e può causare paralisi muscolare, difficoltà respiratorie e persino la morte.

Esistono quattro tipi principali di intossicazione da botulino:

Botulismo alimentare : è la forma più comune e si verifica quando si consumano alimenti contaminati con la tossina botulinica. Gli alimenti più comunemente contaminati sono le conserve fatte in casa, la carne affumicata, il pesce e i prodotti a base di carne cruda.

: è la forma più comune e si verifica quando si consumano alimenti contaminati con la tossina botulinica. Gli alimenti più comunemente contaminati sono le conserve fatte in casa, la carne affumicata, il pesce e i prodotti a base di carne cruda. Botulismo infantile : è una forma rara che si verifica nei bambini di età inferiore ai sei mesi. I bambini sono sensibili alla tossina botulinica perché il loro sistema digestivo non è ancora completamente sviluppato.

: è una forma rara che si verifica nei bambini di età inferiore ai sei mesi. I bambini sono sensibili alla tossina botulinica perché il loro sistema digestivo non è ancora completamente sviluppato. Botulismo da ferita : è una forma rara che si verifica quando la tossina botulinica viene prodotta da batteri che si trovano in una ferita.

: è una forma rara che si verifica quando la tossina botulinica viene prodotta da batteri che si trovano in una ferita. Botulismo da inalazione: è una forma estremamente rara che si verifica quando la tossina botulinica viene inalata.

I sintomi dell’intossicazione da botulino iniziano di solito da 12 a 36 ore dopo l’esposizione alla tossina.

I sintomi iniziali possono includere:

Diarrea

Dolori addominali

Nausea

Vomito

Questi sintomi possono essere seguiti da:

Forte debolezza muscolare

Difficoltà di deglutizione

Doppia visione

Difficoltà di parlare

Paralisi muscolare

Se si sospetta un’intossicazione da botulino, è importante cercare un trattamento medico immediato. Il trattamento consiste in un’infusione di anticorpi contro la tossina botulinica.