Il missile è atterrato nel Mar del Giappone

La Corea del Sud ha comunicato che la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il mare, al largo della sua costa orientale.

L’azione di oggi della Corea del Nord avviene prima delle prossime esercitazioni congiunte tra Stati Uniti d’America e Corea del Sud a Washington, previste per la prossima settimana.

La nota del Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud dice: “La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato nel Mar dell’Est”, riferendosi all’area nota anche come Mare del Giappone. La notizia è stata confermata dalla Guardia Costiera del Giappone.

Il lancio è avvenuto il giorno prima che il Ministero degli Esteri della Corea del Nord ha minacciato di intraprendere azioni “senza precedenti” se Corea del Sud e Usa proseguiranno nelle programmate manovre militari congiunte.

Il lancio è stato effettuato alle ore 9 italiane ed è il secondo dall’inizio di gennaio.

Cos’è un missile balistico?

Un missile balistico è un tipo di missile che segue una traiettoria balistica, ovvero una traiettoria che segue la forza di gravità e l’inerzia, senza essere guidato durante il volo. Dopo essere stato lanciato, il missile balistico si muove lungo una traiettoria curva, che può essere in grado di superare le difese aeree nemiche a causa della sua velocità e altezza di volo. I missili balistici possono essere equipaggiati con testate nucleari, chimiche o convenzionali e possono essere utilizzati per scopi offensivi o difensivi. In generale, i missili balistici sono considerati armi strategiche perché possono essere utilizzati per colpire obiettivi a lunga distanza, come città o basi militari, da un paese all’altro.