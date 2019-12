Nuovi guai giudiziari per l'ex re dei paparazzi.

Ancora guai giudiziari per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, infatti, sarà processato il 12 marzo prossimo a Milano, accusato di diffamazione ai danni del calciatore dell’Inter Marcelo Brozovic, dell’ex attaccante nerazzurro Mauro Icardi e della moglie Wanda Nara.

Il motivo? Corona, sul suo sito King Corona magazine, ha ipotizzato una relazione tra il centrocampista croato e l’argentina e, di conseguenza, anche la separazione della donna con il suo consorte, nonché cliente, essendone la procuratrice. A decidere per il rinvio al giudizio davanti alla Quarta sezione del Tribunale di Milano è stato il gup Ottone De Marchi.

Brozovic ha subito smentito l’indiscrezione diffusa da Corona e ha presentato una denuncia tramite l’avvocato Danilo Buongiorno che ha commentato: «Il giudice ha rilevato la fondatezza della notizia di reato e di elementi validi per sostenere l’accusa di diffamazione in dibattimento e ha disposto pertanto il processo».

L’avvocato di Mauro Icardi (oggi al Paris Saint Germain) e di Wanda Nara è, invece, Giuseppe Di Carlo. L’articolo ‘incriminato’ aveva per titolo: Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic. Tra l’altro, secondo il web magazine di Corona, il centrocampista nerazzurro aveva persino subito «aggressioni violente» dall’ex compagno di squadra.

Si prospetta, pertanto, un nuovo processo per Corona che, dopo avere trascorso 5 anni e 5 mesi in carcere (su 9 anni e 8 mesi totali), sconterà il resto della sua pena in un istituto di cura vicino a Monza, come stabilito dal giudice di sorveglianza di Milano.

Ciò perché, secondo il giudice Simone Lucerti, le condotte per cui Corona è stato condannato, «non destano un allarme sociale» significativo e non c’è una «pericolosità sociale» da parte sua tale da richiedere che stia ugualmente in carcere, nonostante soffra di una «patologia psichiatrica».