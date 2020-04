La Merkel: "Non c'è il consenso politico" per accogliere la richiesta italiana

«La cancelliera tedesca Angela Merkel ha ribadito la sua contrarietà all’opzione eurobond per affrontare l’emergenza coronavirus nel corso di una riunione in videoconferenza del suo gruppo parlamentare Cdu-Csu». Così è riportato sul portale svizzero d’informazione Swissinfo, citando un lancio dell’agenzia tedesca Dpa. Le fonti sarebbero «alcuni partecipanti alla riunione».

Inoltre, la cancelliera si sarebbe mostrata molto aperta alla solidarietà finanziaria della Germania ma ha aggiunto che manca «un’unione politica» per i coronabond. La presa di posizione della Merkel arriva a poche ore dalla nuova riunione dell’Eurogruppo, dopo quella che si è conclusa due giorni fa, durata 16 ore e senza alcun accordo.

Il Parlamento olandese, inoltre, ha votato a favore di una mozione per chiedere al governo di non aderire a qualsiasi progetto UE che renda i Paesi Bassi responsabile del debito nazionale degli altri membri. Si tratta di un chiaro segnale contro i coronabond per cui si sta battendo il governo Conte. La mozione è stata presentata dai populisti del Forum per la democrazia, un partito anti-europeista, non è vincolante ma renderà quasi impossibile che l’esecutivo olandese possa appoggiare la richiesta italiana.

Infine, è arrivata la dura presa di posizione di Jean Claud Juncker, ex presidente della Commissione Europea, che, in un’intervista rilasciata al quotidiano Liberation, ha criticato l’atteggiamento olandese, definito «irresponsabile», sia per il no ai coronabond che per la sua insistenza per condizioni stringenti in caso di ricorso al MES.