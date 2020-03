È in arrivo a Napoli e Salerno il treno Intercity 797 con a bordo centinaia di passeggeri, provenienti dalle zone bloccate dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una fuga verso il Sud causata dalla pubblicazione della bozza del DCPM, con la presa d’assalto delle stazioni ferroviarie. La conferenza stampa di Giuseppe Conte, infatti, è arrivata a tarda notte, intorno alle 2.

Tornando al treno, come riportato dall’Agi, alle 10.50 è previsto l’arrivo nel capoluogo salernitano e fonti della Prefettura hanno confermato che alla stazione e in piazza della Concordia sono stati allestiti due presidi della Polizia e del personale sanitario che sottoporranno a tutti i passeggeri un questionario per capire da dove arrivano e se presentano eventuali sintomi del contagio da coronavirus.

Sui social media, poi, sono tanti i post condivisi dai sindaci dei comuni del Sud Italia. Come nel caso di Antonio Gentile, primo sindaco di Sapri (Salerno), che ha scritto: «È assolutamente indispensabile rispettare le nuove disposizioni e chiunque provenga dalle aree identificate come zone rosse e dovesse accedere al territorio comunale di Sapri è obbligato a notificare i propri spostamenti». Gentile ha quindi invitato le persone che rientrano «dalla zone rosse (o rientrate negli ultimi 14 giorni), anche se asintomatiche, a non uscire dalle proprie residenze se non per casi di stretta necessità e urgenza e di non incontrare familiari anziani e/o affette da patologie croniche ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita. È un obbligo morale e civile».

Poi, il Comune di Praiano (Salerno), informando sempre sui social, ha comunicato che «tutti coloro che stanno rientrando a Praiano dalle zone critiche per l’emergenza coronavirus sono tenuti ad avvisare gli uffici Asl competenti ed il Comune per attivare, se necessario, i dovuti protocolli sanitari atti a limitare il rischio di contagio. Seguire le norme prescritte dal Governo e dalla Regione è un atto di responsabilità nell’interesse di tutti i cittadini».

Infine, la Regione Campania ha diramato un’ordinanza con cui ha invitato tutti coloro che provengono dalle ‘zone rosse’ di segnalare gli spostamenti all’Asl.