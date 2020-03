Il contributo di Berlusconi

Silvio Berlusconi ha donato una grossa somma alla Regione Lombardia per affrontare l’emergenza coronavirus. Forza Italia, in una nota, ha comunicato che la donazione del leader, «10 milioni di euro», sarà «necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano (o, eventualmente, per altre emergenze)».

Sul contributo economico dell’ex premier è intervenuto anche Guido Bertolaso, il ‘super – commissario’ in Lombardia: «Grazie a Berlusconi per il suo contributo, gioco di squadra che serve a Italia». E Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, ha affermato: «Ancora una volta il presidente Berlusconi dimostra di essere al servizio del Paese e per contribuire a superare l’emergenza Coronavirus ha donato una somma enorme per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla Fiera di Milano. Un atto di generosità che non sorprende, ma semplicemente conferma l’amore del presidente Berlusconi per l’Italia».

L’ex premier su Twitter ha anche scritto: «Non posso, ancora una volta e dal profondo del cuore, non rivolgere un fervido e commosso ringraziamento agli eroi civili: abbiamo chiesto al governo di prevedere per loro un sostegno molto più elevato come ricompensa per il lavoro straordinario che stanno svolgendo».