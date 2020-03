La decisione della Lega Serie A

L’emergenza coronavirus ha sconvolto anche il mondo del calcio, a cominciare dalla Serie A. Sono state, infatti, rinviate al 13 maggio le partite Juventus – Inter, Milan – Genoa, Parma – Spal, Sassuolo – Brescia e Udinese – Fiorentina. Tutte gare che si sarebbero dovute svolgere a porte chiuse.

La notizia è stata comunicata dal presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, Paolo Dal Pino. Inoltre, è stata spostata a mercoledì 20 maggio la finale di Coppa Italia.

Nel comunicato della Lega di serie A, è stato spiegato che la decisione di rinviare le partite di calcio è stata presa considerando «il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica».

Stando a quanto si è appreso da fonti del Ministero dello Sport, Vincenzo Spadafora avrebbe espresso soddisfazione per la collaborazione dimostrata da Figc, Leghe calcio e Coni. Il ministro ha poi apprezzato la decisione della Lega Serie A.

Oggi, comunque, si giocheranno regolarmente Lazio – Bologna alle 15.00 e Napoli – Torino alle 20.45. Mentre domani scenderanno in campo Lecce – Atalanta (15) e Cagliari – Roma (18). In Serie B, invece, ci saranno tre gare a porte chiuse: Cittadella – Cremonese, Venezia – Cosenza e Chievo – Livorno. In Serie C, infine, scenderà in campo solo il girone C, quello del Sud.