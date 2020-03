Il racconto di un tassista

C’è chi ha fatto di tutto pur di scappare dalle zone rosse del Coronavirus nella notte tra sabato e domenica, persino pagare 1200 la corsa di un taxi.

Un viaggio di 6 ore raccontato dal tassista che a un certo punto, intorno alle 22 dopo una lunga giornata di lavoro, riceve dalla radio la comunicazione della prossima corsa. Niente di strano se non che la passeggera vuole farsi trasportare da Milano a Roma.

Alla domanda se per lui fosse un problema, il tassista risponde di no perché “è il mio lavoro”. Una cifra fuori dal comune ma in piena psicosi collettiva viene sdoganata ogni follia.

“Prima di partire ho chiesto alla ragazza se fosse sicura di quello che stava facendo, ma lei si era già informata e sapeva quanto sarebbe costato il viaggio”, spiega l’uomo. Un viaggio che non spaventa neanche il tassista, che racconta di essere abituato a viaggiare di notte con la musica a tenergli compagnia. Il tassista in questione si chiama Melchiorre e fa questo mestiere da oltre vent’anni.

Dopo aver fatto salire a bordo Michela col suo bagaglio preparato in fretta, i due partono alla volta di Roma. L’uomo racconta che in questi giorni Milano è praticamente spettrale, un deserto di strade in cui aleggiano paura e desolazione. L’unico luogo affollato è la Stazione Centrale, e il motivo è conosciuto. E’ la massa di meridionali in fuga dalle zone rosse.

Circa 600 chilometri in poco più di 6 ore, mentre la ragazza dorme. Intorno alle 4:30 la scritta “Roma” si fa sempre più grande, solo un casello li separa dalla Capitale.

Arrivati in città, nella destinazione indicata dalla ragazza, Melchiorre non ha dovuto neppure ricordarle di pagare perché prima lei e subito dopo la madre, si sono precipitate a consegnare la somma dovuta: 1200 euro in contanti, il prezzo della fuga dal Coronavirus.

Il fortunato tassista racconta infatti che, benché la giovane avesse pagato quasi tutto l’importo, la mamma nel frattempo era scesa da casa con in mano la stessa somma. Ripartito in direzione Milano, mentre percorreva il Lungotevere, Melchiorre è rimasto colpito dalla bellezza di Roma di notte. Dopo un incasso del genere, sicuramente di più.