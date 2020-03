I dati della Protezione Civile

Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile e commissario per l’emergenza coronavirus, ha fatto il punto della situazione.

CONTAGIATI: 17.750 i malati di coronavirus in Italia, 2.795 in più rispetto a ieri.

GUARITI: 1.966 i guariti, 527 in più.

DECEDUTI: 175 vittime, per cui il totale va a 1.441. Ieri i decessi sono stati 250.

TERAPIA INTENSIVA: sono 1.518 i malati ricoverati in terapia intensiva, 190 in più.

Borrelli ha anche dichiarato che la Protezione Civile sta lavorando 24 ore su 24 per trovare mascherine e respiratori. Il commissario per l’emergenza Coronavirus ha poi sottolineato che si tratta di un’emergenza mai visto fino a oggi da fronteggiare con la massima coesione.

«Il Dipartimento di protezione civile lavora 24 ore al giorno dall’inizio dell’emergenza e stiamo continuando a cercare mascherine, respiratori e materiali per la cura. Le polemiche in corso sono del tutto destituite di fondamento», ha spiegato Borrelli.

«Mi auguro che da parte di altre istituzioni ci possa essere maggiore coesione», ha aggiunto Borrelli, spiegsndo che c’è «un fabbisogno mensile di circa 90 milioni di mascherine e che sono stati contratualizzati 55 milioni di mascherine». Di queste circa 20 milioni non saranno consegnate. «Sostanzialmente si sta verificando in tutto il mondo una chiusura delle frontiere all’esportazione. Il lavoro che stiamo facendo noi ma anche il lavoro delle regioni, è faticoso. Si lavora fino a notte tarda ma poi il giorno dopo non si ricevono conferme sugli ordini emessi».