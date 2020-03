L'aggiornamento dei dati dal Ministero della Salute di Parigi

Il ministero della Sanità francese ha aggiornato i dati dell’emergenza coronavirus: 21 morti e 1.239 casi accertati. In pratica, c’è stato un aumento di 65 casi rispetto a ieri e due morti in più.

Tali numeri stanno portando il governo di Parigi ad adottare alcune misure restrittive: è stato deciso, ad esempio, che tutte le partite di calcio della Ligue 1 – la massima serie di calcio francese – saranno giocate a porte o chiuse o al massimo con mille spettatori fino al 15 aprile.

«In questo periodo, il gioco a porte chiuse può diventare la nostra dottrina per l’organizzazione di competizioni e sport professionistici», ha dichiarato la ministra dello Sport, Roxana Maracineanu. Già dopodomani, mercoledì 11 marzo, la partita di Champions League Paris Saint Germain – Borussia Dortmund si giocherà senza spettatori. «Quello che raccomando è la continuità sportiva, in particolare per le competizioni di qualificazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo», ha aggiunto.

In Francia, poi, sono stati vietati i raduni con più di mille persone per evitare il diffondersi del Covid-19, come riferito dal quotidiano Le Monde, riportando un annuncio di ieri, domenica 8 marzo, dal ministero della Salute, Olivier Veran, al termine di un consiglio di difesa organizzato all’Eliseo.

Infine, sono saliti a cinque i deputati del Parlamento positivi al virus. Si è aggiunta, infatti, Michèle Victory, 61 anni, che ha affermato: «Sono ricoverata in ospedale. È come l’influenza», dopo aver trascorso gran parte della scorsa settimana all’Assemblea Nazionale, come la maggior parte degli altri membri colpiti dal Coronavirus.

