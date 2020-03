Casi in aumento in Germania: superata la soglia di 1000

In Germania è già salito a 1.112 il bilancio dei contagi da Coronavirus. Lo ha riferito il Robert Koch Institut, organizzazione responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive. Ieri, invece, erano stato 902 le infezioni segnalate e la regione maggiormente colpita è quella del Nord-Reno Vestfalia con 484 casi, seguita dalla Baviera con 256 e dal Baden Wuerttemberg con 199.

Si sono registrati, poi, i primi due casi in Albania. Lo ha reso noto il Ministero della Sanità albanese con un comunicato diffuso dopo la mezzanotte. I due sono padre e figlio rientrati da un viaggio a Firenze e il loro stato di sallute sarebbe stabile e senza complicazioni.

In Corea del Sud, invece, sono stati conteggiati altri 96 casi di contagio e ora il totale è salito a 7.478 con 51 decessi. Il Paese asiatico è ora al secondo posto mondiale per numeri di contagiati dopo la Cina dove, però, i nuovi casi sono in fase discendente, in attesa dei nuovoi risultati dall’Italia che arriveranno alle 18 con il punto stampa della Protezione Civile.

In Cina, infatti, si è registrata la crescita più bassa di nuovi contagi dal Covid-19 all’inizio dell’epidemia, il 20 gennaio scorso, e tutti nella città di Wuhan, da dove si è diffuso il virus, con l’esclusione di quattro casi importati dall’Iran nella provincia nord-occidentale del Gansu.

Secondo gli ultimi dati della Commissione Nazionale per la Sanità cinese, sono 40 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nella giornata di ieri, in calo rispetto ai 44 del giorno precedente e 22 i decessi (18 dei quali a Wuhan). Con gli ultimi contagi, i casi accertati di Coronavirus in Cina raggiungono quota 80.735 e i decessi sono a quota 3.119.

