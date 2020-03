Lo ha comunicato su Facebook

Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile e consulente di Regione Lombardia, è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha comunicato lui stesso su Facebook con uno status.

«Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia», ha detto il 70enne.

Su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ha affermato: «Un grosso in bocca al lupo a Bertolaso, risultato positivo al COVID-19. Un campione del fare, che non si tira mai indietro di fronte alle grandi emergenze. Forza Guido, in questa battaglia ti siamo tutti vicini. Supererai anche questa».

Sempre su Twitter Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ha scritto: «In bocca al lupo a Guido Bertolaso! Con il coraggio del medico d’urgenza si è messo al servizio dell’Italia senza paura dei rischi che correva. Un modello da seguire come tutti coloro che sono in prima linea a difendere la nostra salute».

Matteo Salvini, leader della Lega, in diretta a 7Gold, ha commentato così la notizia: «Bertolsso era in giro come un matto a verificare ospedali, strutture perché sta coordinando e sono sicuro che lo farà da casa, via telefono. È chiaro che se per mestiere sei più esposto al rischio…». Inoltre «ha girato mezza Lombardia, è andato nelle Marche, lo ringrazio perché non si è risparmiato».