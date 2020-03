I dati della Protezione Civile sul coronavirus in Italia

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: Sono 92.472 (compresi i guariti i deceduti) i casi totali di coronavirus in Italia, 5.974 in più rispetto ai 5.959 registrati ieri, quindi in leggerissimo incremento. Sono, invece, 70.065 gli attualmente positivi (più 3.651 contro i più 4.401 di ieri).

GUARITI: Il totale delle persone guarite è salito a 12.384, più 1.434 su ieri, quasi il triplo in più.

DECEDUTI: Sale a 10.023 il numero di vittime a causa del Covid-19. Si tratta di 889 decessi in più rispetto a ieri, un numero tra i più alti, ma in calo rispetto alla rilevazione di ieri, quando sono stati 969.

TERAPIA INTENSIVA: A oggi si contano 26.676 ricoverati con sintomi, con un incremento di 647 rispetto a ieri; i ricoverati in terapia intensiva sono 3.856 (più 124 rispetto a ieri), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 39.533 (più 2.880 rispetto al dato di ieri). Il numero di tamponi eseguiti è salito a 429.526.

A tenere la conferenza stampa è stato Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, tornato operativo dopo qualche giorno di febbre.