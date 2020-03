I dati della Protezione Civile

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha aggiornato sui dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: Sono complessivamente 73.880 i malati di Covid-19, con un incremento rispetto a ieri di 3.815. Sabato l’incremento era stato di 3.651. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 97.689.

GUARITI: Sono 13.030 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 646 in più di ieri. Sabato l’aumento dei guariti era stato di 1.434.

DECEDUTI: Sale a 10.779 il numero di vittime a causa del Covid-19. Si tratta di 756 decessi in più rispetto a ieri.

RICOVERATI: Sono 3.906 i malati ricoverati in terapia intensiva, 50 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.328 sono in Lombardia. Dei 73.880 malati complessivi, 27.386 sono poi ricoverati con sintomi e 42.588 sono quelli in isolamento domiciliare.