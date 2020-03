A Brescia è morta una cassiera di un supermercato dopo una settimana di agonia. In seguto alla morte della donna è stato chiuso l’esercizio commerciale dove lavorava per consentire la sanificazione. Si tratta di un supermercato della catena Simply che, quindi, sta subito seguendo le indicazioni fornite dalla locale Agenzia di Tutela della Salute (ATS).

La donna, 48 anni, non si recava al lavoro dall’inizio di questa settimana dopo essere stata colta dai sintomi del coronavirus con febbre alta. Le sue condizioni si sono aggravate nella notte.

Intanto, a proposito della gestione delle aperture e delle chiusure di supermercati, ipermercati e negozi di generi alimentari, resteranno aperti durante il fine settimana. Lo hanno fatto sapere fonti di Palazzo Chigi. Nelle ultime ore, infatti, si è parlata della possibilità di chiudere questo genere di attività di domenica e prima del solito nei restanti giorni.

Sull’argomento, ad esempio, è intervenuto su Facebook anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nel corso di una diretta. Per il senatore toscano, infatti, è sbagliato restringere l’orario di apertura dei supermercati, in questo modo si crea «più calca» e si fa un «favore al virus». L’ex premier ha detto: «Dobbiamo avere un momento di lucidità, noi tutti. Dobbiamo seguire le regole, qualunque siano. Altrimenti è l’anarchia. Il mio appello è quello di evitare di fare misure come quelle sui supermercati, non è vero che se tu riduci l’orario le cose vanno meglio, anzi rischiano di andare peggio. Creiamo più calca, facciamo un favore al virus».