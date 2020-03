Ne ha dato notizia l'ufficio stampa del Palazzo dei principi

Anche il principe Alberto II di Monaco è risultato positivo al coronavirus. Ne ha dato notizia l’ufficio stampa del Palazzo dei principi. Le condizioni del 62enne sarebbero tali da non destare preoccupazioni e il reale starebbe continuando a svolgere il suo lavoro, dopo essersi sottoposto al test all’inizio della settimana scorsa.

Nel comunicato si legge che «il principe Alberto continua a lavorare da uno studio nella sua residenza, mantiene contatti costanti con i membri del suo gabinetto e il suo governo e i suoi più stretti collaboratori». Il principe, inoltre, «è seguito dal suo medico e da un team di specialisti dell’ospedale Principessa Grace» ed è stato aggiunto che ci saranno nuove note per aggiornare sulle sue condizioni di salute.

Restando nel Principato di Monaco, oggi la Formula 1 ha deciso anche di posticipare il Gran Premio, previsto per il 24 maggio, insieme ad altre due tappe del campionato: il Gran Premio di Olanda (previsto per il 3 maggio) e quello di Spagna (previsto per la settimana successiva).

In una nota si legge che «la Formula 1, la Fia e i tre promotori hanno preso questa decisione al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale viaggiante, dei partecipanti al campionato e dei tifosi, che rimane la nostra priorità».