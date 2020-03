Alessandro Campi è professore di Scienze politiche all’Università di Perugia. Direttore della Rivista di politica come si legge fra le informazioni del suo profilo Facebook. Non si legge in queste informazioni che Campi è stato anche il direttore scientifico della Fondazione Fare Futuro, nata il 15 maggio del 2007 per opera dell’ex presidente di Alleanza nazionale, Gianfranco Fini.

Su Facebook, però, questa mattina si legge anche il post che vedete qui. In cui un docente universitario chiede la collaborazione di Cosa Nostra, Camorra, ‘Ndrangheta e Sacra Corona Unita per sostenere le istituzioni pubbliche – di fatto equiparando la criminalità organizzata ad una costola degli organismi dello Stato – per fronteggiare il diffondersi del contagio del coronavirus.

Il post, mentre scriviamo, si è guadagnato 21 commenti in cui alcuni lo sostengono e altri lo contestano e 13 condivisioni. Pure se fosse una provocazione che gioca sul paradosso, qualcuno fermi questo docente universitario. Qualcuno lo metta in quarantena. Qualcuno – tipo il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi – gli impedisca di continuare ad insegnare. Pure con la didattica a distanza.

E basta. Non c’è altro da dire. Già questo è tempo sprecato in inutili commenti. Solo fermatelo.