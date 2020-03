Bel gesto di Gian Luca Rana, il re dei tortellini

Bel gesto di Gian Luca Rana (nella foto con Giovanni), l’amministratore delegato di Pastificio Rana, che ha donato 400mila euro per l’acquisto di apparecchiature per la ventilazione assistita, aiutando così il sistema sanitario del Veneto per contenere la diffusione del Coronavirus.

Le attrezzature acquistate grazie ai soldi dei re dei tortellini sono destinate all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e all’Ospedale Pederzolidi di Peschiara del Garda, in provincia di Verona.

In una nota, la famiglia Rana ha espresso, insieme a tutti i dipendenti e i collaboratori del pastificio, «la più profonda gratitudine verso tutti coloro i quali sono impegnati in prima linea per affrontare questa emergenza».

In Veneto, intanto, come comunicato dal governatore Luca Zaia nella conferenza stampa odierna, i casi totali sono saliti a 1.595, i ricoverati a 366, le terapie intensive a 107, i morti a 42 e i dimessi a 100.

È di ieri, invece, la notizia della donazione di 100mila euro da parte di Papa Francesco alla Caritas Italia.