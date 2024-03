Dramma in provincia di Macerata

Dramma a Corridonia, in provincia di Macerata.

Un uomo di 86 anni ha ucciso la moglie, anche lei classe 1938, gravemente malata e inferma a letto, con una fucilata, poi ha rivolto l’arma contro di sé tentando il suicidio.

La tragedia è avvenuta stamattina verso le 6.45 in un casolare.L’allarme è stato lanciato dal genero dell’uomo che vive, con la moglie, al piano superiore della palazzina: hanno sentito uno sparo e l’uomo è sceso al pianterreno, trovando la 86enne morta e l’anziano ferito a terra.

Quando sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri, non c’era più nulla da fare per la vittima mentre il marito era ancora vivo ma in gravissime condizioni ed è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona: è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche il medico legale e il pubblico ministero Claudio Rastrelli della Procura di Macerata.

Stando a quanto si è appreso, la donna soffriva di una patologia degenerativa che le provocava dolori lancinanti. I vicini hanno raccontato: “Non sopportava di vederla soffrire”.