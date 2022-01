Come prevedibile, la candidatura della Casellati come Capo dello Stato da parte del centrodestra sta causando uno scontro politico con il centrosinistra e il rischio concreto è che ci saranno ripercussioni anche sul Governo Draghi.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha assicurato che la Casellati è stata scelta “non in quanto donna ma in quanto figura istituzionale e come valido professionista e servitore dello Stato riconosciuto a livello nazionale e internazionale”.

Il leghista ha garantito, quindi, che il nome della Casellati è stato proposto non perché donna ma perché è “brava. Penso a Tesei (attuale governatrice dell’Umbria, n.d.r.) per fare un nome su tutti o penso a quando la sinistra provò, senza riuscirci, a portare i voti su Nilde Iotti, Tina Anselmi ed Emma Bonino”.

Sulla possibilità che il Governo Draghi possa cadere come conseguenza della decisione del centrodestra di proporre come Capo dello Stato la presidente del Senato, Salvini ha detto: “Non capisco il legame tra il Presidente della Repubblica e la durata del Governo: chi lo dice fa un torto a Draghi e agli italiani, alle prese con dad, quarantene, tamponi e caro bollette”.