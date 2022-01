Le ultime dalla Camera

Ormai è solo una questione di ore. Poche. L’ottavo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica terminerà con la riconferma di Sergio Mattarella.

A non volere il siciliano di nuovo al Quirinale è Fratelli d’Italia. La presidente Giorgia Meloni ha detto: “Sarei stupita se Mattarella accettasse di essere rieletto Presidente della Repubblica dopo aver fermamente e ripetutamente respinto questa ipotesi. Anche perché sappiamo tutti che il secondo mandato presidenziale non può diventare una prassi, forzando gli equilibri previsti dalla nostra Costituzione”. “In ogni caso Fratelli d’Italia non asseconderà questa scelta che non appare fatta nell’interesse dell’Italia ma piuttosto per molto più bassi calcoli di opportunità”. FDI continuerà a votare per Carlo Nordio.

Silvio Berlusconi, invece, ha già diffuso in una nota dal San Raffaele di Milano dov’è ricoverato: “Qualche giorno fa, per senso di responsabilità e nell’interesse del Paese, avevo rinunciato alla mia candidatura, anche per favorire una soluzione unitaria. Quello che è successo dopo è sotto gli occhi di tutti, ma non è questo il momento della polemica. Questo è il momento dell’unità e tutti dobbiamo sentirlo come un dovere. Ma l’unità oggi si può ritrovare soltanto intorno alla figura del Presidente Sergio Mattarella, al quale sappiamo di chiedere un grande sacrificio, ma sappiamo anche che glielo possiamo chiedere nell’interesse superiore del Paese, quello stesso che ha sempre testimoniato nei 7 anni del suo altissimo mandato”.

Matteo Salvini che, dopo la sua uscita di stamattina sulla proposta del Mattarella bis, ha dato il via libera alla rielezione del sicilliano, ha spiegato: “A un certo punto ho detto che se dobbiamo andare avanti dei giorni a raccogliere dei no sarebbe più serio chiedere al presidente Mattarella l’impegno e il sacrificio di stare al Quirinale, a Mario Draghi l’impegno e il sacrificio di stare al governo. Agli italiani confermiamo stabilità e squadra di governo”.

Soddisfatto Matteo Renzi, leader di Italia Viva: “Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l’unico modo per lasciare l’Italia al riparo dalle strampalate follie e dalla mancanza di regia politica. Mattarella e Draghi sono due scelte eccellenti, due nomi che garantiscono le Istituzioni. Viva l’Italia”.

Il presidente del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ai cronisti ha detto che è stato raggiunto il doppio obiettivo di evitare candidature divisive – “come quella di Silvio Berlusconi” e il mantenimento della situazione attuale.

Si è appreso, infine, che durante il colloquio di stamattina con Mattarella, è stato il premier Mario Draghi a ‘spingere’ il Presidente della Repubblica ad accettare la riconferma per superare lo stallo. Inoltre, avrebbe chiamato i leader dei vari politici per invitarli a convergere sull’attuale Capo dello Stato “per il bene e la stabilità del Paese”.

Quindi, la rielezione di Mattarella avverrà, salvo sorprese altamente improbabili, con lo spoglio dell’ottavo scrutinio che avrà inizio alle 17.30. La proclamazione, quindi, in serata.